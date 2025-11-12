Ако имате няколко сметки в една банка, парите ви са защитени до 100 хиляди евро общо за всички сметки

Кадър ИИ

Превалутирането на левове в евро по сметки при банки и други доставчици на платежни услуги ще се извърши автоматично на 1 януари. Всички средства в левове във всички видове сметки в местни банки и доставчици на платежни услуги ще бъдат превалутирани в евро еднократно и безплатно, напомнят от "Активни потребители".



За разлика от парите в брой, чието преобразуване в евро е сравнително трудоемка и логистично по-трудна задача, парите, държани в банкови сметки и по платежни сметки при други доставчици на платежни услуги, ще се преобразуват в евро веднага, без да е необходим преходен период. В месеците преди въвеждането на еврото, гражданите могат да депозират възможно най-много левови банкноти и монети в банкови сметки, където ще бъдат автоматично превалутирани на 1 януари 2026, след което безкасовите плащания ще се извършват само в евро.



Но, внимание! БНБ предупреждава, че за периода юли – септември 2025 г. са задържани общо 2896 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Регистрирани и задържани са неистински чуждестранни банкноти: 423 броя евро (в това число 103 циркулирали в паричното обращение), 165 броя щатски долари, циркулирали в паричното обращение, и 3 банкноти от други чуждестранни валути, циркулирали в паричното обращение.



Затова нашият съвет е отрано да се запознаете с вида и защитите на евровите банкноти, да бъдете внимателни, да не купувате „на ръка“ от европейската валута, макар и при примамливи оферти. Всички банкноти и техните защитни елементи можете да видите на сайта на Активни потребители и в брошурата, която асоциацията специално издаде.

Помощ в нужен момент



Много потребители, решили да внесат спестяванията си в левове или друга валута, нямат банкова сметка и предстои да си открият в някоя от търговските банки. Какво трябва да знаят те и как по-лесно да се справят с нейното функциониране и условия за ползване? Какви права им дава? Каква е защитата на парите в банковата система?



Ако пребивавате законно в страна от ЕС, имате право да откриете основна платежна сметка. Банките не могат да отхвърлят искането ви за откриване на основна платежна сметка само защото не живеете в страната, в която се намира банката. Могат да ви откажат откриване на сметка, ако не зачитате правилата на ЕС относно изпирането на пари и финансирането на тероризма . В някои страни от ЕС могат да ви откажат откриване на основна банкова сметка, ако вече имате такава сметка в друга банка в същата страна. Ако сте подали заявление за откриване на основна платежна сметка извън страната, в която живеете, банките в някои държави от ЕС могат също така да поискат от вас да докажете, че действително имате интерес да си откриете сметка в съответната държава — например ако живеете в една страна, а работите в друга.



Характеристики на основната сметка



Основна платежна сметка се нарича сметка, която дава възможност за извършване на стандартни трансакции, използвани в ежедневието, като



депозиране



теглене на пари в брой



получаване и извършване на плащания (например директни дебити и покупки с карта)



Тя трябва също така да включва разплащателна карта, която можете да използвате за теглене на пари и извършване на покупки — както в магазини, така и онлайн. Когато това е възможно, банката трябва да включи достъп до услуги за онлайн банкиране към вашата сметка. Въпреки това, тя не винаги трябва да включва възможност за овърдрафт или кредитен механизъм. В някои страни от ЕС вашата банка може да изисква да плащате годишна такса за тази основна платежна сметка. Размерът на таксата би следвало да е приемлив.



Информация за таксите



Запомнете! Преди да си откриете сметка, банката трябва да ви предостави документ, посочващ основните услуги, предлагани във връзка със сметката, и всички такси, които може да се наложи да платите. Това е т. нар. документ с информация за таксите. Можете да го използвате за сравняване на разходите по сметки в различните банки.



Поне веднъж в годината вашата банка трябва да ви предоставя отчет с разяснения за таксите по банковата ви сметка. Този документ също така трябва да съдържа информация за лихвите, прилагани към вашата сметка.



Съгласно правилата на ЕС банките не могат да ви налагат по-високи такси за теглене на пари в брой в друга страна от ЕС, отколкото във вашата страна. Това се отнася и за независимите банкомати (често разположени на удобни места като барове, ресторанти, магазини или летища). Ако видите по-високи такси, това може да се дължи на такси за превалутиране, които не са обхванати от правилата на ЕС. Всички оператори на банкомати, независимо дали са частна собственост или се експлоатират от банка, трябва ясно да ви информират за всички такси, които ще ви бъдат начислени, както и за всички разходи за превалутиране, преди да приключите тегленето.



От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси



Прехвърляне на банкови сметки



Можете да прехвърлите банковата си сметка в друга банка в същата страна от ЕС. Новата банка би трябвало да ви помогне за това. Ако искате да преминете към нова сметка в същата страна, уведомете новата си банка, че искате да прехвърлите редовните плащания в новата сметка. В такъв случай вашата нова банка ще гарантира прехвърлянето на данни и анулирането на всички нареждания за периодични преводи от старата ви банка. Новата банка трябва също така:



да уведоми трети страни — например работодателя ви, вашия доставчик на комунални услуги и вашата социалноосигурителна институция, че сте сменили сметката си



да създаде нови нареждания за периодични преводи



да приеме съответните директни дебити по новата сметка



Може да поискат от вас да заплатите такса, дори ако решите да закриете старата си сметка. Ако по време на прехвърлянето ви се наложи да направите разходи, тъй като банката е пропуснала краен срок (например да анулира плащане) или е извършила грешка, тя трябва да ви възстанови тези разходи. Ако срещнете трудности, може да отнесете въпроса до системата за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Вашите пари са защитени в ЕС



Правилата на ЕС гарантират, че парите във вашата банкова сметка (спестовна сметка и/или текуща сметка) са защитени в случай на несъстоятелност на банката, в която се намира тази сметка. Вашите средства са защитени до прага от 100 000 евро или еквивалента на тази сума в местна валута. Този праг се прилага за дадено лице и за дадена банка, което означава, че ако имате няколко сметки в една и съща банка, прагът от 100 000 евро важи за всичките ви сметки, взети заедно.



Има и изключения от правилото. Ако например имате обща сметка с партньора си, прагът от 100 000 евро важи за всеки от вас, което означава 200 000 евро за общата ви сметка. Освен това в някои други случаи парите ви ще бъдат защитени за ограничен период от време, дори ако надхвърлят сумата от 100 000 евро, например:



пари, които сте получили от продажбата на частен жилищен имот



пари, получени във връзка с определено събитие във вашия живот, като сключване на брак, развод, уволнение, съкращение, инвалидност или смърт на член на семейството



пари, които са получени от изплащане на застрахователно обезщетение или обезщетение за вреди от престъпления или наказания, наложени в резултат на съдебна грешка



В този случай сумите над 100 000 евро са защитени за период от поне 3 месеца, но не повече от 12 месеца, след като парите са прехвърлени по сметката или от момента, в който са станали законно прехвърлими, в зависимост от условията и праговете, определени от всяка страна от ЕС

