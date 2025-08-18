Ако някой ми подари чанта, ще се омъжа: Първи кадри на учасниците в „Ергенът: Любов в рая"

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Първи кадри с участниците в новия риалити формат „Ергенът: Любов в рая” публикува bTV. На тях не са показани лицата им и самоличността им още не е ясна. Показани са обаче тела, мъжки и женски, съответно с плочки и татуировки и с очевидно присъствие или отсъствие на силикон.

Всеки от участниците казва какво мисли за предаването, като от това става ясно какви са целите им. Едни търсят любовта, други смятат да се забавляват на макс, но реплика на една от участничките веднага предизвика коментари.

„Ако някой ми подари чанта, ще се омъжа”, заявява едно от момичетата, които скоро зрителите ще гледат в праймтайма.

„Ако ще се омъжи заради чанта, значи за едни часовник ще се разведе”, отвърна почти веднага зрител в социалните мрежи.

Сред мъжете пък прави най-силно впечатление твърдението на един от участниците, че има радар за златотърсачки и трудно може да бъде излъган.

Прави впечатление, че след пускането на видеата в социалните мрежи, много зрители тепърва осъзнават, че това ще е различен формат от „Ергенът” и в този мъжете и жените ще са равен брой.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!