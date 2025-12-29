Ако ще си плащате пътните глоби, побързайте

снимка Булфото

На 30 декември разплащането по банков път на административните услуги в пловдивския сектор “Пътна полиция” ще се извършва до обяд.

Във връзка се изискванията на обслужващата банка, във вторник, 30 декември, гражданите могат да заплащат всички административни услуги чрез банков превод (с квитанции)до 11.30 ч.

След това, до края на работния ден заплащането ще бъде възможно само чрез ПОС терминалите на гишетата.

На 31 декември 2025 година и 1 януари 2026 година няма да бъдат приемани картови плащания на глоби по Закона за движение по пътищата чрез терминални устройства в патрулните автомобили на „Пътна полиция“.

При възникнала необходимост от заплащане на този вид глоби, служителите ще насочват към други начини за разплащане, за които гражданите могат да се информират и в интернет страницата на „Пътна полиция“: (https://www.mvr.bg/opp) в рубриката „Административни услуги“, тема „Заплащане на глоби за извършени нарушения“ – Ред и начини на плащане на глоби по Закона за движение по пътищата, предаде dcnews.bg.

