Ако спечеля, печеля за цял народ… Отбелязваме 189 г. от рождението на Левски

снимка: Община Варна

В цялата страна ще бъде отбелязана 189-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата Васил Левски, с участието на представителни военни подразделения във военни ритуали и общоградски чествания, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

В събитията ще участват военнослужещи от Сухопътните войски, Военновъздушните сили (ВВС), Военноморските сили (ВМС), Съвместното командване на специалните операции (СКСО), Командването за логистична поддръжка (КЛП), Националната гвардейска част (НГвЧ), курсанти от Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ – Велико Търново, пише БТА.

По традиция кулминацията на честванията е в Карлово, който на 18 юли отбелязва и своя празник. През целия ден в родния град на Апостола на свободата ще има празнична програма, а от 20:00 ч на площад „Васил Левски“ ще се състои тържествен митинг (заря) с участието на личен състав от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от Сухопътните войски.

От 11:00 ч. в София пред паметника на Апостола на свободата в Борисовата градина ще се състои военен ритуал от представително формирование от НГвЧ в рамките на тържественото честване на годишнината от рождението му.

В Пловдив пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика от 10:00 ч в церемонията ще участват представителни военни формирования от ВВС и СКСО, военен духов оркестър, венценосци, представители на местната власт, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и други родолюбиви организации.

В Ловеч годишнината ще бъде отбелязана с възпоменателна церемония и военен ритуал с военнослужещи от КЛП. Церемонията ще започне в 19:00 ч. пред паметника на Апостола, като преди това в храм „Успение Богородично“ ще бъде отслужена панихида.

Военнослужещи от КЛП ще участват и в честването пред бюст-паметника на Васил Левски в Община Костенец от 17:30 часа.

Във Варна събитието е от 10:00 ч. пред паметника на Васил Левски в Морската градина. То включва тържествено полагане на венци и цветя, военен ритуал и молебен в памет на националния герой. Организатори са Община Варна със съдействието на ВМС и Варненската и Великопреславска света митрополия.

Община Бургас организира тържествен ритуал по отдаване на военни почести и поднасяне на венци и цветя пред паметника на Левски в Приморски парк, от 11:00 ч., с участието на ВМС.

Представителни военни формирования от Сухопътните войски се включват още в честванията в Сливен, Стара Загора, Хасково, Плевен, Асеновград, Благоевград, Горна Оряховица на 17 и 18 юли, информираха още от министерството.

В тържественото събитие по откриването на паметник на Васил Левски в Търговище вчера се включиха офицери и курсанти от Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново и Военният духов оркестър към университета. На откриването присъства и произнесе слово президентът Илияна Йотова.

Редактор "Екип на Петел",

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