Ако сте подали документи за пенсия на 8-о число от месеца, ще получите пенсия за целия месец, но не от 1-во число

Много важен казус в социалната мрежа.

Ето какво пише нова пенсионерка:

"Здравейте на всички! Ако документи за пенсия по възраст са подадени на 08.08 полага ли се пенсия за август! Благодаря ви!"

Отговорът не закъсня:

Да, в повечето случаи пенсия за възраст се полага от датата на подаване на заявлението, ако към тази дата са налице всички условия за пенсиониране (възраст и осигурителен стаж).

В твоя пример:

Документите са подадени на 08.08.2025 г.

Ако към 08.08.2025 г. вече си изпълнил/а условията за възраст и стаж,

пенсията ще се отпусне, считано от тази дата — т.е. от 08 август.

Това означава, че ще получиш пенсия за целия месец август, макар и не от 1-во число, защото пенсиите се изплащат за целия месец, в който възниква правото.

Изключение:

Ако към 08.08. още не си имал необходимата възраст или стаж, но ги придобиеш по-късно — например на 25.08 — тогава пенсията ще се отпусне от датата, на която си придобил правото (25.08), и ще получиш пенсия от тази дата нататък.

Правно основание:

чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО):

