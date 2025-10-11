Ако сте подали документи за пенсия на 8-о число от месеца, ще получите пенсия за целия месец, но не от 1-во число
Много важен казус в социалната мрежа.
Ето какво пише нова пенсионерка:
"Здравейте на всички! Ако документи за пенсия по възраст са подадени на 08.08 полага ли се пенсия за август! Благодаря ви!"
Отговорът не закъсня:
Да, в повечето случаи пенсия за възраст се полага от датата на подаване на заявлението, ако към тази дата са налице всички условия за пенсиониране (възраст и осигурителен стаж).
В твоя пример:
Документите са подадени на 08.08.2025 г.
Ако към 08.08.2025 г. вече си изпълнил/а условията за възраст и стаж,
пенсията ще се отпусне, считано от тази дата — т.е. от 08 август.
Това означава, че ще получиш пенсия за целия месец август, макар и не от 1-во число, защото пенсиите се изплащат за целия месец, в който възниква правото.
Изключение:
Ако към 08.08. още не си имал необходимата възраст или стаж, но ги придобиеш по-късно — например на 25.08 — тогава пенсията ще се отпусне от датата, на която си придобил правото (25.08), и ще получиш пенсия от тази дата нататък.
Правно основание:
чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО):
