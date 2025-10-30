Ако сте с Уиндоус 10, ви чака катастрофа за компютъра ви

Кадър Майкрософт

Поддръжката за Windows 10 приключи преди около 10 дни, но все още можете да продължите да използвате операционната система чрез програмата Extended Security Updates (ESU) или просто като не се интересувате от актуализациите за сигурност. Въпреки това Microsoft се опитва да насърчи хората да преминат към Windows 11 възможно най-бързо. За тази цел наскоро публикува статия в блога си, в която предупреждава за опасностите от оставането на неподдържани системи като Windows 10, пише hicomm.bg.

Последната статия на Microsoft е достъпна в доста непопулярния блог Windows for Business и подчертава как слабостите във вашата ИТ инфраструктура могат да бъдат експлоатирани от злонамерени лица. Компанията подчертава, че прекратяването на поддръжката за софтуер като Windows 10 не означава само, че той е остарял, но и че вашата система е незащитена. Интересното е, че статията изобщо не засяга темите за ESU или продължаващата защита на Microsoft Defender.

Тъй като изцяло пренебрегва ESU и Microsoft Defender, блогът се опитва да докаже, че старите системи, които не получават редовни актуализации, получават само временни решения, които често не са достатъчни. Microsoft цитира свой собствен доклад, който показва, че 90% от атаките с ransomware се случват поради неуправлявани устройства, които не разполагат с подходящи настройки за сигурност. Компанията отбелязва, че остарелите системи като Windows 10 създават следните уязвими точки:

Пропуски в сигурността на крайните точки

Рискове, свързани със съответствието и одита

Уязвимости в контрола на достъпа

Нарушения в управлението на данните

Microsoft подчертава сериозността на тази заплаха за киберсигурността, като заяви, че "на хакерите не им е необходимо да разбият най-здравата защита. Те просто трябва да изчакат, докато оставите прозореца отворен. С наближаването на края на поддръжката на Windows 10 хакерите вече знаят, че много компании ще изостанат. Всеки месец забавяне им дава предвидимо предимство: мозайка от незащитени системи, изпълняващи критични за бизнеса задачи".

В светлината на тази ситуация Microsoft съветва клиентите си да проверят своите среди, да дадат приоритет на крайните точки с висок риск, да засилят временните защити в старите системи и да планират миграция към съвременни алтернативи. Технологичният гигант от град Редмънд счита, че техническите лица, вземащи решения, трябва да бъдат проактивни в това отношение и да се заемат със старите системи възможно най-скоро.

Разбира се, по време на всичко това Microsoft счете за нужно да промотира предимствата на Windows 11, които включват Intel vPro хардуер, Windows Hello for Business, Secure Future Initiative (SFI) и Copilot+ PC, които изпълняват AI работни натоварвания локално.

