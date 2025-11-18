Ако в сметката си имате 67 312 лева, то те автоматично ще се превърнат в малко под 35 хиляди евро

Пиксабей

Системата за номериране на банкови сметки IBAN не е българска, не сме я измислили ние, а числата и буквите в номера всъщност носят съответната информация. Никой не може да смени IBAN-а на сметките ни, без ние да разберем, пише Нова.

На сайтовете на Министерството на финансите и БНБ също може да намерите отговор на този въпрос. Там кратко, ясно и категорично се казва – не, няма да се променя международният банков номер.

Какво всъщност ще се случи с хората, които имат сметки и двете валути? Евровата ще си остане такава, каквато е. Левовата в 00:00 ч. на 01.01.2026 г. ще се превърне в еврова. Със сигурност банките имат механизъм, по който да различат коя сметка каква е.

Ако в един момент след 1-ви януари се окажем с две еврови сметки, то трябва да знаем, че имаме 2 месеца, за да слеем сметките в една, без банките да ни таксуват за това. Така ще си спестим излишни такси по две еврови сметки – месечна такса за обслужване, такси за теглене, внасяне и т.н.

Принципно погледнато, излишно ще е да поддържаме две еврови сметки, освен ако нямаме конкретна причина за това. Важно е да знаем, обаче, че за да можем да слеем сметките, по тях не трябва да има тежести или запори.

Ако в момента в сметката си имаме 67 312 лева, то те автоматично ще се превърнат в малко под 35 хиляди евро – по курса 1.95583 лева за 1 евро.

А какво ще стане с другите сметки в чужда валута – краткият отговор е нищо. Влоговете в долари или швейцарски франкове ще си останат такива.

В момента банките вече показват какви са наличностите ни в евро. В приложенията на различните финансови институции, освен това колко лева имаме, има и ред, в който сумите са изписани и в евро. Просто след Нова година вече ще виждаме само единия ред.

При изплащане на издръжка за дете на разведени родители, която досега е изплащана в лева - както всичко сумата просто ще трябва да се раздели на 1.95583. Така 300 лева издръжка през декември, през януари вече ще са точно 153.39 евро.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!