Ако виждате синята икона в Гугъл мапс: Честито!

Кадър Гугъл мапс

Всеки ползва Google Maps. Ако сте шофирали по натоварените булеварди на София, Пловдив или Варна, вероятно добре познавате момента на фрустрация, когато навигацията ви каже „завийте наляво след 200 метра“, а вие се чудите коя е правилната пресечка сред десетки малки улички, предаде Дигитал.бг.

За нас, потребителите в България, които разчитаме повече на ориентири (сгради, магазини, паметници), отколкото на абстрактни дистанции, този проблем винаги е бил сериозен.

Но в следващите няколко седмици приложението ще претърпи трансформация, която ще промени начина, по който шофираме и търсим места. Google официално обяви интеграцията на своя изкуствен интелект Gemini директно в Maps.

Това не е просто козметична промяна – Gemini напълно заменя стария Google Assistant, превръщайки навигацията в разговор с интелигентен спътник.

Как да разберете дали имате ъпдейта на Google Maps?

Промяната е визуална. Погледнете лентата за търсене в горната част на екрана:

Ако виждате старата икона на микрофон – все още сте със старата версия.

Ако виждате синята искряща икона на Gemini – честито, вече сте в бъдещето.

Разговор, а не команди

Голямата разлика с Gemini е, че вече не е нужно да говорите като робот. Можете да използвате естествен език, за да задавате сложни въпроси, докато шофирате, ходите пеша или се возите в градския транспорт.

