Ако времето се влоши: Полицейски екипи остават дежурни през нощта в Царево

Снимки: Фейсбук, Д. Николов

Четири екипа служители от Районното управление в Царево са на терен, като за през нощта е създадена организация за работа на още два полицейски екипа. 12 служители са в готовност да се организират в допълнителни шест екипа при нужда и влошена метеорологична обстановка, предава bTV.

Обилните валежи от дъжд са започнали около 4:30 ч. през нощта, като освен наряда са осигурени три допълнителни полицейски екипа, които обходили съществуващите критични точки.

Падналото количество валежи е било около 130 литра на кв.м, което е довело до спиране на движението по републиканския път в района на новия завод в Царево и района на местността "Падналите мостове", поради преливане на вода върху пътната настилка, идваща от дерета извън урбанизираните зони на общината и правеща водосбор на високите части на планината.

В село Лозенец екип на РУ-Царево е затворил временно и ул. "Георги Кондолов" в района зад ваканционно селище Лозенец, където пътят също е бил залят от вода, придошла предимно от главния път и останалите пътища и улици в района, тъй като е най-ниска точка.

Обходени са всички села и от ранните часове на деня е осъществен контакт с всички кметове и кметски наместници, както и с районната пожарна служба в Царево.

Към момента няма разрушена инфраструктура, както и материални щети. В района на къмпинг Арапя е обходено навсякъде, като единствено каравани и бунгала непосредствено до дерето, което преминава покрай къмпинга, са били леко наводнени.

Повечето от обектите там са незаконни и са поставени нерегламентирано в земеделски земи. Системата BG Alert е задействана в 14 ч. Към момента няма бедстващи хора.

На територията на Община Созопол - отсечката на третокласния път от село Зидарово към село Присад до село Димчево е затворена поради заливане с вода.

Отсечката на общински път от село Извор до разклона за село Зидарово е отворена да движение, въпреки наводнението, тъй като оттокът е бил бърз. Имало е три закъсали леки автомобила, като за извеждането им от рисковата зона е насочен екип на пожарната.

Около 14:15 ч. дигата на река Изворска, в която се влива река Факийска, се къса и четиричленно семейство е евакуирано от къща в село Извор. Няма опасност за останалите къщи и хора. Пътят за Извор засега е отворен. А пътят през Извор за Габър, Зидарово, Вършило е затворен.

Във всички критични зони са разположени полицейски патрули.

