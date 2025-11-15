Кадър Нова тв

Ако жилището ви е струвало 100 000 евро през 2010 година, сте на печалба от 133 хиляди евро към 2025 година

По данни на Евростат, от 2010 г. до 2025 г. българските имоти са поскъпнали средно със 133%. В страните, в които еврото вече е заменило местните валути, също има сериозен скок. Цените на жилищата в Литва са се утроили за 15 години – с ръст от 202%. В Латвия поскъпването е с над 160 на сто, а в Хърватия – със 102 процента.