Аксаково посреща 24 май с първия в областта паметник на Кирил и Методий

Снимка Община Аксаково

Денят на славянската писменост и култура тази година ще е с особено висок заряд за гражданите и гостите на гр. Аксаково. На този 24-и май за първи път малки и големи ще могат да се поклонят пред живота и делото на Кирил и Методий пред паметника на Светите братя, монтиран преди броени часове в центъра на града. Паметникът е дело на скулптора доц. Николай Нинов и е изработен от 5 тона разтопени гилзи, предоставени от Министерството на отбраната. Общата стойност на цялостната композиция е малко над 50 000 евро, осигурени от капиталовата програма на община Аксаково.

Общество без памет е общество без бъдеще.

Водено от този доказал се във времето принцип, ръководството на Община Аксаково организира и реализира успешно първото по рода си допитване сред гражданите в търсене на обществена подкрепа за изграждане на първия във Варненска област паметник на Светите братя Кирил и Методий на територията на град Аксаково. И го получи. Безусловно.

След като заедно – граждани и местна власт, избраха мястото за монумента, той вече е факт в центъра на град Аксаково – на площада, пред НЧ „Просвета 1905“. В навечерието на Деня на славянската писменост и култура - на 23-и май, в 11,00 часа монументът ще бъде ритуално осветен от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, а навръх празника 24 май ученици, родители, учители и граждани от общината ще имат своя кът за първи вълнуващи уроци по родолюбие и почит към делото на Кирил и Методий, вписало със златни букви нацията ни в историята на света.

„В последните години доказахме, че с общи усилия местната власт и гражданите на Аксаково сме в състояние да превръщаме града и общината в уютно и желано място за живот и работа, което все повече млади хора избират, за да оглеждат в спокойствие и сигурност своите деца. Да посрещнем 24 май 2026 г горди и удовлетворени, че по общата воля на общността, кметска администрация и Общинския съвет в град Аксаково е първият в областта паметник на Светите братя Кирил и Методий!“, призова кметът на общината инж. Атанас Стоилов.

Часове преди празничният дух на 24 май да завладее града, приключи и основният ремонт на сградата на общинската администрация в Аксаково. Мерките за постигане на енергийна ефективност клас А бяха реализирани по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност“, с който община Аксаково спечели безвъзмездна финансова помощ от Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/ в размер на 1 021 810, 83 евро и собствен принос от малко над 695 хиляди евро от общинския бюджет.

