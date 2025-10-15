Активираха BG-Alert и в района на Свети Влас и "Елените"

Системата BG-Alert в района на Свети Влас и ваканционното селище "Елените" беше активирана по разпореждането на областния управител на Бургас. Причината са очаквани интензивни валежи на територията на Общината. Съобщението има информационен характер и цели да предупреди жителите, предава БНР.

“Поради очаквани интензивни валежи по Южното Черноморие, призоваваме за повишено внимание! При нужда позвънете на 112! Областен управител на област Бургас”, гласи то.

По-рано тази вечер община Царево обяви, че също задейства BG-Alert, заради възможни интензивни валежи през нощта. "Бъдете внимателни и не излизайте в късните часове и при силен дъжд без нужда. При необходимост дежурните екипи са на разположение”, посочиха оттам.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!