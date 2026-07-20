Активираха BG-Alert заради бурята в Благоевград

Областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов активира системата за предупреждение на населението за опасност BG-Alert, съобщиха от областната администрация, цитирани от БТА.

Предупреждението е за цялата област Благоевград.

Силен вятър и буря нанесоха материални щети в Благоевград. За обстановката след бурята съобщи общинският кмет Методи Байкушев с публикация във Фейсбук. Екипи на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Доброволното формирование – Благоевград, звено „Инспекторат“ към Община Благоевград и общинското предприятие „Чистота“ са на терен, разчистват падналите дървета и описват щетите.

Силна буря премина и през община Сандански, нанесени са материални щети, съобщиха от местната администрация.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!