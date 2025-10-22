Активист е против поставянето на детектор в училищата

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нов Тв

Граждански активист е твърдо против поставяне на детектор в учиището, в което 12-годишно момче бе намушкано с нож от 15-годишен. Това е една от мерките, която се обсъжда за затягане на контрола върху учениците след инцидента.

Не мисля, че детектор ще помогне. Ако ще бъде поставен такъв, нека да бъде за цялата страна, а не да бъде само за ромската махала, защото е станал един инцидент. Това е първи инцидент в това училище, заяви Христо Христов.

Той изрази мнение какво трябва да бъде направено, за да не се случват такива недопустими неща в бъдеще.

Нужно е да стартира процедура за двама, трима или четирима назначени на щат психолози, за да контролират тези деца, които има агресия. Спортът, който е толкова важен, също да започне да влиза в семействата, допълни Христов.



Последният разкри още, че във въпросното училище има само един охранител, което е крайно недостатъчно. По Нова Тв Христо Христов разкри, че в училището има над 800 деца, и е нормално да има поне трима охранители.

