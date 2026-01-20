Активист за правата на животните: Ако видите маймуна на свобода, не се опитвайте да я хванете

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Случаят с маймуната, която бе заснета да се разхожда по балконите в столичен квартал, не е просто забавна ситуация, а представлява голяма опасност, това каза по bTV защитникът на правата на животните Явор Гечев. Той обясни, че вероятно става въпрос за вид макак, а тези примати са много агресивни. Те пренасят вируси, които не са опасни за тях, но са много опасни за хората и най-често се предават при одраскване и ухапване. Затова, ако някой види иначе симпатичното животно на свобода, по-добре да не се опитва да го хване.

„Аз не бих си взел затова животно, дори и да имам условия да го гледам”, обясни Гечев. Той сподели, че животното сигурно вече е прибрано, защото не би издържало времето навън. По слухове, достигнали до активиста, собствениците на маймуната са „хора с големи финансови възможности и малки интелектуални”.

След приемането на България в Шенген граничният контрол е премахнат, затова най-вероятно маймуната е внесена от Европа, коментира Явор Гечев. Той подчерта, че отглеждането на диви котки и на на примати е забранено от една страна, защото са опасни, а от друга - защото не могат да се осигури благосъстоянието на животните.

