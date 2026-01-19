Снимка: Пиксабей

Общо активите на пенсионните фондове във втория и третия стълб към края на 2025 г. надхвърлят 31,2 млрд. лева (близо 16 млрд. евро), по предварителни данни на пенсионноосигурителните дружества, информират от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

Само за последните три години - 2023, 2024 и 2025 г., натрупаната инвестиционна доходност по всички пенсионни фондове е над 5,5 млрд. лева (над 2,8 млрд. евро).

През 2025 г. универсалните пенсионни фондове реализират средна годишна доходност от 6,26 процента спрямо 5,22 процента през 2024 г. и 8,15 процента през 2023 г.

Доброволните пенсионни фондове постигат още по-висока доходност - 8,07 процента средно за 2025 г., при 6,41 процента през 2024 г. и 7,87 процента през 2023 г.

Данните показват, че пенсионните фондове продължават да създават реална дългосрочна стойност за осигурените лица, въпреки динамичната икономическа и пазарна среда, отбелязват от БАДДПО.

