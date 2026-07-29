"Активни потребители" алармират за опасни слънцезащитни кремове

Пекселс

Вредни, дори забранени в ЕС, съставки и почти никаква защита от слънцето при повечето изпитани продукти… Колкото и ниски да са цените им, стойте далеч от слънцезащитните кремове, предлагани в Temu, AliExpress и Shein! Това съветва френската потребителска организация Que Choisir Ensemble, съобщават от "Активни потребители", пише "Фокус".

Ето какво показва нейното проучване в разгара на лятото и слънчевите бани.

Слънцезащитни кремове на символични цени? Изкушаващо предложение във времена, когато бюджетът на домакинствата е под натиск. Да напълните куфара си с флакони, поръчани от Temu, AliExpress или Shein, обаче би било сериозна грешка. Рискът да се окажете с продукти, които не осигуряват практически никаква защита, е твърде голям.

Резултатите от лабораторните анализи на десет продукта, закупени от трите платформи, са категорични. Три от тях са дисквалифицирани още в началото, тъй като съдържат забранена съставка. Става дума за ендокринен разрушител, който оказва влияние както върху функцията на щитовидната жлеза, така и върху действието на естрогените.

От останалите седем продукта шест не осигуряват слънцезащитния фактор, посочен върху опаковката. Още по-притеснително е, че четири от тях практически изобщо не спират ултравиолетовите лъчи. Измерванията на нашата лаборатория показаха пренебрежимо нисък слънцезащитен фактор – SPF 2, а в някои случаи дори по-нисък. Подобни резултати не сме регистрирали никога, откакто тестваме слънцезащитни продукти. Дори кремът Jaysung, обозначен със SPF 20, и West Month, при който измерената UVA защита е 8, са далеч под нивото на продуктите, които обичайно изпитваме. Макар понякога да санкционираме дадени кремове заради разминаване между обещаната и действителната защита, обикновено те не показват толкова сериозни недостатъци.

Изследвани са OUHOE слънцезащитен крем SPF 50, WESTERN MONTH био слънцезащитен крем SPF 50+, JAYSUING слънцезащитен спрей SPF 50, MELAO изолационен слънцезащитен крем SPF 50+, LBLS избелващ хидратиращ слънцезащитен крем SPF 90+, DISAAR слънцезащитен крем SPF 90, RUOALL широкоспектърен слънцезащитен крем SPF 50, BIOAQUA продукти със слънцезащитно действие, както и други продукти, предлагани през платформите. Цените на продуктите са в интервала от 1.55 до 6.65 евро.

Слънцезащитни кремове, зарядни устройства, играчки - една и съща тревожна картина

Само един от десетте изпитани продукта действително отговаря на заявените характеристики. Но и той съдържа вредна съставка, за която също е доказано, че нарушава действието на естрогените и функцията на щитовидната жлеза. При редовните ни тестове на слънцезащитни продукти изобщо не включваме кремове със съдържание на тази съставка, тъй като смятаме, че тя представлява риск за здравето на потребителите.

Изводът е категоричен - резултатите са катастрофални и напълно съответстват на установеното при предишните ни проверки на продукти, продавани чрез тези платформи. Ако досега знаехме, че някои от предлаганите там зарядни устройства могат да предизвикат пожар в дома, а определени играчки – да застрашат живота на децата, вече знаем и че закупуването на слънцезащитен крем от тези сайтове може да изложи потребителите на реален риск от рак на кожата.

Резултатите от това проучване допълват цялостната картина на едно по-широко разследване относно рисковете, свързани с онлайн платформите за търговия. През 2024 г. организацията Que Choisir Ensemble е подала сигнал до френския регулатор ARCOM относно необходимостта платформите да спазват европейските правила и да осигуряват повече прозрачност. През февруари 2025 г. международно проучване с участието на няколко европейски потребителски организации установява, че 81% от 214 проверени продукта, продавани в Temu, не отговарят на европейските изисквания. Всички тези резултати показват системен проблем при контрола на стоките, предлагани през големи онлайн пазари.

Макар след уведомление платформите да премахнаха въпросните продукти от продажба, резултатите ни ясно показват, че те не упражняват необходимия контрол върху съответствието на предлаганите стоки с нормативните изисквания. Още по-малко могат да гарантират тяхното качество, предвид тревожно големия брой нежелани съставки, открити в тях.

В очакване, че публикацията ни ще навреди още повече на репутацията им, Temu и Shein увериха, че предприемат допълнителни мерки.

Temu временно преустановява продажбата на всички слънцезащитни продукти в Европейския съюз. Това обаче поражда логичния въпрос – означава ли, че потребителите извън ЕС ще могат и занапред да купуват продукти, които не изпълняват предназначението си?

От своя страна Shein обявява, че ще извърши цялостен одит на всички сродни продукти, предлагани на платформата, без да уточнява какво точно ще включва тази проверка.

Подобни мерки обаче не могат да заменят предварителния контрол, който всеки електронен търговец е длъжен да извършва, преди даден продукт да бъде пуснат за продажба. AliExpress реагира по-предпазливо, определяйки въпросните артикули като "предполагаемо“ проблемни. Компанията обещава да премахне и "подобните“ продукти от платформата – формулировка, която остава доста неясна. Междувременно на сайта все още се предлагат множество слънцезащитни кремове.

Още по-изненадващо е изявлението на компанията, че: "Нашият отговор в никакъв случай не трябва да се тълкува като признаване на приложимостта на законодателството на Европейския съюз.“ Сякаш всеки търговец, който продава продукти на европейския пазар, не е длъжен да спазва действащите в съюза правила.

Накрая трябва да се отбележи, че нито една от трите платформи не пое ангажимент да уведоми потребителите, които вече са закупили тези продукти, че въпросните слънцезащитни кремове не осигуряват обещаната защита. При покупка на такива продукти експертите препоръчват:

да се избягват продукти без ясна информация за производител и състав,

да се проверява дали продуктът е предназначен за европейския пазар,

да се предпочитат доказани марки с независими тестове,

да не се разчита само на висок SPF номер, изписан върху опаковката.

Редактор "Екип на Петел",

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