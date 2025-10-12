Активността на частичните местни избори в Зараево доближи 50 процента

снимка Булфото

Активността на частичните местни избори в Зараево към 16:00 часа доближава 50 процента. Това каза Димитър Ковачев, който е член на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Попово.

Данните, събрани от ОИК - Попово, показват, че гласа си са упражнили 354 човека. Общият брой на имащите право на глас е 752.

Изборният ден в населеното място протича в спокойна обстановка, без да са регистрирани нарушения, допълни Ковачев.

Избирателната активност към 11:00 часа в Зараево бе 18,3 процента, припомня БТА.

