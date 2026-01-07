Актьор към водеща: Ако Григор Димитров е с теб, ще го спукаш

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Петър Дочев повиши градусите на настроението в началото на днешното издание на „Преди обед“. Актьорът разкри, че в техния екип има дама, която чака с нетърпение всяка изява на Григор Димитров, и все още чака предложение от Гришо.

Петър очевидно визираше Оля Малинова и тя не чака дълго, за да разкрие какво изпитва към известния ни спортист. Водещата изрази задоволство от добрия старт на годината на най-успелия ни тенисист, който тя нарече Мачкай, Гришо.

Малинова припомни, че Димитров е започнал с победа в първия си мач на турнира в Бризбън, Австралия, след като е надделял срещу испанеца Пабло Кареньо Буста с 6:3, 6:2 на твърда настилка.

Гришо, гледаме те, следим те цяла една нация всеки твой мач, заява емоционално Оля.

Последната не скри и радостта си от подкрепата, която Григор получава от своята приятелка. Оля бе категорична, че любимата на Гришо го кара да се чувства много спокоен и това неминуемо ще се отрази на представянето му в мачовете.

Тези нейни думи обаче провокираха Яна Донева да попита екранната си партньорка, след като Гришо е зает мъж, какво ще стане с нея.

Последва загадъчен отговор на Оля: Не знам, има само един начин да разберем, преди темата да бъде приключена с крилата фраза от Дочев: Оля, ако е с теб, ти ще го спукаш от смях.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!