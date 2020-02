Актьор от The Batman бе обявен за най-красивия мъж в света

Звездата от предстоящия The Batman Робърт Патинсън бе обявен за най-красивия мъж в света – макар и само според известен пластичен хирург, обслужващ звездите в Холивуд.

Докато комикс феновете очакват да видят Патинсън в костюма на Човекa-прилеп, д-р Джулиан де Силва обяви, че актьорът е най-красивият в света, базирайки изказването си на техника за компютърно лицево изобразяване. Пластичният хирруг направи изказването си в Instagram, придружавайки го с анализ на лицето на Патинсън и обяснението кои са нещата, които правят актьора физически толкова красив. Софтуерът твърди, че лицето на Патинсън съставлява 92.15 процента от златния стандарт за красота, създаден от древните гърци. Програмата измерва характеристики като позиция на очите, широчина и дебелина на носа, бузите, устните и др. Златният стандарт е използван от Леонардо да Винчи, за да постигне съвършените пропорции на мъжкото тяло в своя Витрувиански човек, пише hicomm.bg.

На второ място е Хенри Кавил с 91.08 процента, следван от Брадли Купър и Брад Пит. Джоррдж Клуни е най-старата звезда в класацията на пето място, а Дейвид Бекъм е седми, но с най-висок резултат за брадичка и размер на носа и устните.

Пълните детайли на сюжета за The Batman в момента са тайна, въпреки че филмът ще се фокусира около по-младия Брус Уейн и ще представи поредица злодеи, които включва Catwoman, The Penguin и The Riddler. Филмът на Мат Рийвс ще последва Батман през неговите формативни години като защитник на Готъм Сити и ще се възползва от детективските умения на Тъмния рицар в по-голяма степен от предишните филми в DC. Очаква се това да е първата глава в нова трилогия от Warner Bros. с Робърт Патинсън като Батман.

