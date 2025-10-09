Актьор попари Владо Николов: Вторите в света имат един проблем

Редактор: Недко Петров

Популярни и успели българи са част от „Аз обичам България“ тази вечер. В отбора с капитан Стоян Дойчев са певицата Деси Добрева и актьора Румен Угрински, а Филип Буков залага на емблематичната поп певица Кичка Бодурова и легендата на родния волейбол Владимир Николов.

След като Владо бе представен подобаващо от Буков, дойде ред на Дойчев да блесне с неподправеното си чувство за хумор.

Той попита Филип Буков, знае ли какъв е проблема на сегашния мъжкия национален отбор по волейбол на България.

„Проблемът е, че Владо има само двама сина в него“, изригна по бТВ Стоян и си спечели бурни аплодисменти.

Припомняме, че волейболистите изравниха най-доброто ни постижение на Световно първенство, след като завършиха втори във Филипините.

Лидери в техния състав бяха синовете на Владо – Александър Николов и Симеон Николов. Владимир и съпругата му Мая имат още един по-малък син и дъщеричка.

