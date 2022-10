Актьорът Лесли Джордан загина при катастрофа

Снимка, Туитър, TMZ

САЩ загуби обичан актьор и писател.

На 67-годишна възраст почина обичаният американски актьор и комик Лесли Джордан, съобщават чуждестранни медии.

По непотвърдена информация, Джордан е шофирал в Холивуд в понеделник сутринта, когато се е блъснал с автомобила си в стената на сграда.



Лесли Алън Джордан е американски актьор, писател и певец. Той е най-известен с ролите си на Лони Гар в Hearts Fire, Бевърли Лесли в Will & Grace, няколко героя във франчайза на American Horror Story, Сид в The Cool Kids и Фил в Call Me Kat, пише dariknews.bg.

