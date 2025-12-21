Актьорът Николай Урумов: Гневен съм на тези, които ще употребят тази енергия

кадър: Bulgaria ON AIR

"Хората, които протестират срещу правителството, ще бъдат употребени, както винаги са били." Това заяви в ефира на "Опорни хора" актьорът Николай Урумов.

"Студентите през 2020 година си заминаха в Европа след края на Ковид-19 и едни други хора, познати физиономии се явиха, включително и тези тук - ПП-ДБ, глупости. Че някакви нови ли са", запита актьорът.

Той сподели: "На мен това, което виждам, не ми действа нито здравословно, нито творчески."

"Когато мотиваторът на протеста горе излезе шарлатанин, той иска да приобщи моя глас и на всичките тези тук хора, които са излезли. Те имат някакви искания и някой изведнъж се кичи с тези викове, възгласи, с тези недоволства", категоричен беше Урумов пред Bulgaria ON AIR.

"Арогантното поведение на управляващите предизвика гнева на хората и на работодателските организации, на синдикати и на мнозинството, което излезе тук", каза актьорът.

Гостът призна, че е гневен.

"Гневен съм на тези, които ще употребят тази енергия. А лошото е, че тези протестиращи не могат да излъчат някой свой лидер, който по някакъв начин да систематизира техните искания и да се бори, да се появи примерно нова сила, нови лица", каза Урумов.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!