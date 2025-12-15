Актьори се запънаха при сложен въпрос в „Кой да знае“

Редактор: Недко Петров

По силата на регламента Сашо Кадиев си размени мястото с това на Милица Гладнишка в „Кой да знае“, но трябваше да отговаря на сложен въпрос.

Синът на Катето Евро се настани да колежката си Рая Пеева, а Милица ги попита кое се случва в рамките на един човешки живот - косата ни расте колкото е разстоянието от върха на кулата Вартбург до земята, произвеждаме слюнка, която би запълнила 450 контейнера за органични отпадъци или губим кожни клетки, които тежат колкото 300 ябълки от сорта Елстар.

Тук Рая се наведе, за да види Сашо колко й е пораснала косата, след като онзи ден е ходила на фризьор, и евентуално да направи някакво изчисление за кулата.

После отново Рая си припомни на каква интервенция със специфични инструменти бива подлагана, когато си избелва зъбите, и установи, че в такъв тежък момент, е готова да отдели много слюнка.

Накрая обаче Сашо направо изби рибата, като с жест с едната ръка показа колко огромна е една ябълка „Елстар“. Съдейки по неговото обяснение този плод би изглеждал гигантски, но така и не стана ясно дали Сашо се шегува или просто се стреми да привлече вниманието върху себе си.

Все пак последва уточнение от страна на Милица, че ябълката от въпросния сорт е точно толкова голяма, колкото всяка друга.

След като поразъсждаваха още малко, Кадиев бе откровен, че се колебае между първия и третия отговор. Пеева обаче събра смелост и натисна бутона за ябълките, който донесе на отбора й нови 300 лева в продукцията по бТВ.

За нейно съжаление крайната победа тази вечер бе за Христо Пъдев и друия актьор Александър Хаджиангелов.

