Актриса: Плашещо е, че хората искат промяна, но не правят нищо, за да има такава

Пиарът на театъра изрази своето безпокойство относно активността на избирателите на предстоящите предсрочни избори.

Много е разочароващ факта, който е подобно на хората, поставящи лайкове в социалните мрежи, но след това да не реагират под друга форма. Давам пример с тези, които харесват много рекламния клип на даден изпълнител, но няма да отидат да си купят билет или да си купят на някакъв носител въпросния сингъл, започна Лара Златарева.

Много се надявам всички тези хора, които са се събрали от площадите и които изразяват своето недоволство или желание за промяна, да не останат на ниво социални мрежи. Да не останат на ниво протест и дойдат ли избори, отново да счупим всички рекорди по най-негласували в една държава, допълни актрисата.

Хората, които твърдят, че искат промяна, а никой не прави нищо за тази промяна, мисля, че това е по-плашещо, независимо как ще се гласува. Дали ще се гласува машинно, дали на хартия, дали ще пращаме есемеси или по пощата или чрез гълъб. Въпросът е най-накрая всички желаещи промяна да го заявят не само социалните мрежи, каза още по Нова Тв Кака Лара.

