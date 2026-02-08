Актриса: Синът на Владимир Каролев ме избра и ме спечели

Стопкадър Нова Тв

Валентина Каролева призна за тежък момент в живота си.

"Да търсиш светлото в най-тъмните места. Усмивката в най-тъжното. Много обичах да живея в приказки като малка. И станах и актриса, може би, заради това. Много обичах да си измислям някакви светове". Това заявява актрисата Валентина Каролева пред Мариян Станков - Мон Дьо в ефира на Нова телевизия.

Тя говори открито за зависимостта на нейната майка Весела Тотева.

"Около 10 започнах да разбирам, че това вече не е някакво лекарство. Започна да говори пред мен открито, че това, което прави, всъщност не е добре, че трябва да намери начин да го спре, че се бори", споделя тя, признавайки колко силен страх е носела в себе си - "тя беше хероинов наркоман. Толкова ме беше страх".

Най-тежкият момент идва с новината за смъртта на майка ѝ. "Мъжът ми ме прегърна и ми каза: "Майка ти си отиде", споделя Валентина, пише novini.bg.

Последният им разговор остава като зловещо предчувствие. "Трябва да се молиш за мен. Имам чувството, че Дяволът се опитва да ме разкара", спомня си тя.

Валентина Каролева говори открито и за любовта си с Александър - сина на Владимир Каролев. На въпроса дали тя го е избрала или той нея, Валентина отговаря категорично: "Той си ме избра и си ме спечели".

