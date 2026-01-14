Актриса: Взеха 430 евро на една жена за обслужване на кола

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Актриса изрази възмущение, че българите проявяват балкански мантатилет и са тарикати, като завишават цените масово в малките търговски обекти, за да спечелят няколко евроцента отгоре. Силвия Петкова даде и пример, с който аргументира мнението си.

Мен ми предстои да обслужа колата си, филтри, масла и така нататък. Вчера обаче попаднах на пост във фейсбук на една дама, на която същото това нещо й струвало 430 евро. Не прави чест на този автомонтьор, който е извършил тази услуга, каза Петкова.

Така че за съжаление балканецът, тарикатът и схемаджиите у нас няма да изчезнат скоро. Но аз мога само да отправя така една бъдещата молба, да вземе тоя наш манталитет малко да мине на next лева на чист български, добави Силвия.

Тук Оля Малинова опита да разведри обстановката и да отклони вниманието от покачването на цените, като обнадежди зрителите с три новини.

Ще ви ги кажа една след друга. Българите са минали по покупателна способности гърците и румънците, милионерите по влогове са скочили с 20% и 2 милиона българи ходят на гледачка. Оставям ви, да помислите върху тези три новини, изригна по бТВ Малинова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!