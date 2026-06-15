Акциите и златото поскъпват след мирното споразумение САЩ-Иран

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Акциите и държавните облигации на САЩ се повишиха, докато петролът падна до тримесечно дъно, след като САЩ и Иран постигнаха споразумение за повторно отваряне на Ормузкия проток, облекчавайки опасенията относно прекъсванията на доставките на енергия, които разтърсиха световните пазари, предаде Блумбърг

Индексът на азиатските акции скочи с над 3% на фона на широките печалби в региона, като японският Nikkei 225 се насочи към рекордно затваряне. Фючърсите на S&P 500 се повишиха с 1,2%. Доларът се понижи спрямо основните си конкуренти, докато биткойн се покачи до най-високото си ниво от близо две седмици. Суровият петрол Brent се срина с над 4%, достигайки до 83 долара за барел.

Мирното споразумение проправя пътя за прекратяване на конфликт, който отне хиляди животи, удари световната икономика и предизвика нестабилност на финансовите пазари от края на февруари. Възобновяването на потоците от петрол от Близкия изток може да помогне за отмяна на геополитическата премия, вградена в цените на суровия петрол, предлагайки облекчение на политиците, борещи се с инфлацията.

„Пазарите чакаха тази новина от месеци и облекчението вече се вижда“, каза Джош Гилбърт, водещ анализатор за Азиатско-тихоокеанския регион и Близкия изток в eToro Ltd., оператор на платформа за инвестиции в множество активи. „Това обаче все още е ход на оптимизъм, а не на сигурност. Нервите няма да се успокоят напълно, докато сделката не бъде подписана, което означава, че инвеститорите все още трябва да бъдат предпазливи.“

Златото се покачи с близо 3%, докато среброто скочи с около 4%. Основните метали също се повишиха, като медта спечели повече от 1% в Лондон.

Индексът Bloomberg Dollar Spot Index спадна с 0,3%. Цената на застраховане на азиатски инвестиционен дълг срещу неизпълнение се понижи до най-ниското ниво от началото на войната с Иран, показа индекс на Markit.

Какво казват стратезите на Bloomberg

„Доларът ще отслабне тази седмица заедно със суровия петрол, след като САЩ и Иран обявиха планове за подписване на мирно споразумение в петък. Продължителният спад на цените на петрола ще засили наратива, че инфлацията може би отново е достигнала своя връх. Това кара акциите и облигациите да се покачват, докато военните сделки се разхлабват.“

Редактор "Екип на Петел",

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