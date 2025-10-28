Акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в Русе

Снимка: МВР

Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" са влезли в Русенската митница.

Работи се по досъдебно производство под ръководството на Окръжната прокуратура, потвърди окръжният прокурор Радослав Градев. Той обаче отказа да съобщи подробности.

Акцията се провежда в множество сгради на митниците в Русе, част от които се намират на територията на Дунав мост, предаде Нова телевизия.

Не е потвърдена информацията, че се издирва един от директорите в митницата, който е в неизвестност.

