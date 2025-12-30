Акция на НАП и КЗП в Благоевград

Кадър БНТ, илюстративен

АП съвместно с КЗП започна проверки в търговски обекти на територията на Благоевград. Извършват се два вида проверки. Едните касаят необоснованото покачване на цените. Проверяващите ще съблюдават още дали на фискалния бон е изписана сумата в евро, в лева и курса на еврото. В Благоевград проверката обхваща близо десет обекта, посочва БНР.

През януари ще бъде увеличен драстично броят на проверките, каза в Благоевград изпълнителният директор на НАП, Христо Марков. Ще бъдат извършвани по 400 проверки на ден, уточни той.



Нарушителите ще бъдат глобявани от 5 000 до 100 000 евро, при повторно нарушение от 20 000 до 200 000 евро. До момента са извършени 700 проверки, издадени са 69 наказателни постановления.

Всеки ден ще има проверки и в София, и в страната. Ще бъде проверяван всеки сигнал за нарушения, категоричен е Александър Колячев от КЗП и призова гражданите да подават сигнали при нередности.

Проверките ще продължат до 8 август.

