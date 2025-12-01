Акция на българи в Лондон в подкрепа на протеста срещу бюджета

Пиксабей

Българи в Лондон с протестна акция снощи пред посолството и подвижния мост Тауър Бридж в подкрепа на предстоящата демонстрация в София днес вечерта.

„Днес сме рамо до рамо с нашите сънародници в България и заставаме зад утрешния протест!“, казват протестиращите, цитирани от бТВ.

„Правим го за бъдещето на нашите деца. За родителите ни. За бабите и дядовците, които заслужават спокойствие и достойнство. Време е гласът ни да бъде чут. Време е за промяна“, гласи още позицията им.

Очаква се днешният протест да започне около 18:00 ч. на площад „Независимост“ в т.нар. Триъгълник на властта в центъра на София. Той ще бъде продължение на демонстрациите от 26 ноември, които завършиха с ранени полицаи и протестиращи, а властта изтегли проектобюджета за догодина.

