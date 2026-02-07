Акция на полицията: Проверки на коли в района на Берковица и Вършец

Снимка: Булфото

Полицията в Монтана провежда акция по контрол на движението и опазване на реда в малките населени места в региона.

Това съобщиха от МВР пред БНР във връзка с проверките на леки автомобили в района на Берковица и Вършец.

По рано днес се появи информация, че действията на полицията са свързани с издирването на Ивайло Калушев и още двама души.

Полицейско присъствие в района на "Петрохан" близо до хижата, в която бяха открити телата на трима мъже има регулярно вече шести ден.

То е свързaно с продължaвaщите огледи в района.

