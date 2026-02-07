Акция на полицията: Проверки на коли в района на Берковица и Вършец
Снимка: Булфото
Полицията в Монтана провежда акция по контрол на движението и опазване на реда в малките населени места в региона.
Това съобщиха от МВР пред БНР във връзка с проверките на леки автомобили в района на Берковица и Вършец.
По рано днес се появи информация, че действията на полицията са свързани с издирването на Ивайло Калушев и още двама души.
Полицейско присъствие в района на "Петрохан" близо до хижата, в която бяха открити телата на трима мъже има регулярно вече шести ден.
То е свързaно с продължaвaщите огледи в района.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!