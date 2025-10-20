Жандармерия блокира входа на Община Пловдив
Пиксабей
Община Пловдив е под полицейска блокада.
Не се допускат граждани да влизат при администрацията, а поемни лица и разследващи проверят документацията на местната администрация.
От Областната дирекция на полицията съобщиха пред БНТ, че не участват в акцията.
Кметът на Пловдив Костадин Димитров току-що влезе сградата и коментира, че не знае какво се случва и ще разбере всеки момент.
