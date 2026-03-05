Акция по кръводаряване се провежда в "Аспарухово"

Снимка Булфото

Много варненци се включиха в благородна инициатива.

Акция по кръводаряване под надслов "Аспарухово дарява" се провежда днес в сградата на районната администрация "Аспарухово".

Инициативата е на Районния център по трансфузионна хематология и има за цел да подпомогне болничните заведения в региона.

Екипите на Кръвния център ще очакват доброволците до 17 часа днес, съобщи за Радио Варна д-р Евтим Данаилов. Важно е да се кръводарява, категоричен е д-р Данаилов, който апелира повече хора да се включат в акцията. Хора от 18 до 65 години могат да даряват кръв, припомни д-р Данаилов.

