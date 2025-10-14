Акция по кръводаряване в помощ на Албена, пострадала на ралито край Варна

В детска градина "Иглика" във Варна днес ще бъде разположен мобилен център за кръводаряване. Акцията е в подкрепа на Албена Станчева, пострадала тежко при автомобилно състезание край Варна. "Съвсем скоро майка от нашата детска градина пострада при автомобилен инцидент. Всички съпричастни, могат да се включат. Нека помогнем с даряване на кръв в името на живота", призовават от ДГ "Иглика".

В детската градина ще бъде поставена и кутия за дарения, за да се помогне за следващите здравословни интервенции на Албена, предаде Радио Варна.

Припомняме, че миналата седмица варненски пилоти и фенове се събраха в Районния център по трансфузионна хематология във Варна, за да дарят кръв за 27-годишната Албена Стоянова Станчева, пострадала тежко по време на автомобилното състезание край Варна.

