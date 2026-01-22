Акция по кръводаряване във Варна на 5 февруари

Булфото

Акция по кръводаряване за граждани и служители на Община Варна ще се проведе на 5 февруари, четвъртък, от 9:00 до 14:00 ч. в зала „Пленарна“ в сградата на общината. Организатори са Районният център по трансфузионна хематология със съдействието на Община Варна, съобщиха от пресслужбата. И тази година инициативата е под надслов „Капка любов“ и се организира в навечерието на предстоящите празници Св. Валентин и Трифон Зарезан. Екипи на Районния център по трансфузионна хематология ще бъдат на разположение на желаещите кръводарители.

„Не е нужно да си лекар, за да спасиш живот. Само да имаш сърце. И тридесет минути. Не е страшно. Не боли. Болно е само, когато нямаш избор. Когато леглото в болницата е празно, защото не е имало кой да дари. Така че те питам: кога ще решиш, че си готов да бъдеш нечия причина да живее? Аз реших. Аз дарих. Сега е твой ред.“ Това са само част от посланията в информационния клип на Районния център по трансфузионна хематология, с който призовават варненци да се включат във високохуманната кауза на кръводаряването. Инициативата има за цел да подпомогне обезпечаването с кръв и кръвни продукти на нуждите на пациентите от всички лечебни заведения в област Варна.

В акцията могат да се включат всички граждани, чието здравословно състояние позволява това. На всеки кръводарител ще бъде предоставена подкрепително-тонизираща храна и служебна бележка за ползване на отпуск по чл. 157 от Кодекса на труда – за деня на прегледа и кръводаряването, както и един ден след него.

Лекарите отговарят на най-често задаваните въпроси:

Кой може да дари кръв?

-Всички хора на възраст от 18 до 65 години, които тежат повече от 50 кг, които са здрави и не приемат никакви медикаменти.

*Лицата, приемащи лекарства за кръвно налягане, също могат да бъдат кръводарители. Задължително е да не са приели лекарството преди манипулацията.

-Тези, които имат татуировки, е нужно да знаят, че трябва да са изминали повече от 6 месеца от последното им татуиране.

-Мъжете могат да даряват кръв 5 пъти в една календарна година, а жените – 4 пъти, като интервалът между две кръводарявания трябва да бъде минимум 2 месеца.

Как трябва да се подготвим за кръводаряването?

Кръводаряването НЕ ТРЯБВА да се извършва на гладно. Задължително условие е предварителното приемане на достатъчно количество течности, най-вече вода. Кръводарителят трябва да е здрав и отпочинал.

Каква е процедурата по кръводаряването?

На всяко лице, изявило желание да стане кръводарител, се извършва медицинско освидетелстване от лекар, което включва:

-Попълване на въпросник;

-Анамнеза за прекарани заболявания и преглед;

-Измерване на пулса, кръвното налягане и температурата;

-Определяне на хемоглобин;

-Кръводарителите получават документ за кръвна група и Rh- фактор.

Отразява ли се процедурата по кръводаряване върху здравето на кръводарителя?

Дарената кръв се възстановява изцяло след 3-4 седмици, без да са необходими каквито и да било медикаменти или специална храна. Има кръводарители, които даряват постоянно кръв, без това да се е отразило на тяхното здраве.

Може ли по време на кръводаряване да се заразя с някакви болести?

Процедурата по кръводаряване на крие абсолютно никакъв риск от заразяване, защото всички материали, които се използват за кръвозаемане, са стерилни и са за еднократна употреба. Нито една болест не може да бъде предадена на хората, които даряват кръв.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!