Акция по кръводаряване във ВиК-Варна днес

Снимка: Булфото

Служители на ВиК-Варна ще дарят кръв за Районния център по трансфузионна хематология. Кампанията ще се проведе от 8,30 до 13,30 часа днес часа на територията на ВиК дружеството.

Кръводарителските акции във "ВиК – Варна" ООД бяха възобновени след дълго прекъсване през юни 2024 г. От тогава Районният център по трансфузионна хематология провежда ежегодно кампания по кръводаряване на територията на ВиК дружеството.

"Чрез кръводаряването ще бъдат обезпечени с кръвни продукти потребностите на пациентите във всички лечебни заведения на територията на Област Варна", уверяват от Районния център по трансфузионна хематология.

Непосредствено преди манипулациите всички, изявили желание да дарят кръв, ще бъдат прегледани от лекар за установяване на моментното им здравословно състояние, посочва Радио Варна. Отделно от това ще бъде попълнена анкета, в която ще се уточнят всички хронични или инцидентни заболявания, с цел максимално точно да се установят допустимите кандидати за кръводарители в кампанията.

