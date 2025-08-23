Акция срещу бивш съветник на Тръмп

кадър: БНТ

Акция срещу бивш съветник на Доналд Тръмп - ФБР претърси дома на Джон Болтън - някога един от най-доверените хора на американския президент, а днес негов яростен критик.

Жилището на Болтън в предградие на Вашингтон е било обискирано от агенти без да се съобщава каква е причината.

Джон Болтън беше съветник по националната сигурност по време на първия мандат на Тръмп, но по-късно между двамата настъпи разрив, припомня БНТ.

Бившият съветник публикува книга с критики към управлението на републиканеца, а Тръмп го обвини, че е изнесъл класифицирана информация и го лиши от охраната на "Сикрет сървис", макар да има твърдения, че срещу Болтън е имало заговор да бъде убит.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!