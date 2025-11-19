реклама

Акция в София тази нощ: Задържани са автокрадци веднага след кражбата

19.11.2025 / 23:10 0

снимка: Булфото

Полицията залови двама автокрадци тази вечер в столичния кв. "Надежда" непосредствено след като са откраднали кола.

По информация на bTV кражбата е установена от униформените преди собственикът на автомобила да се е усетил.

Очаквайте подробности по случая. 

 

