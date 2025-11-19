Акция в София тази нощ: Задържани са автокрадци веднага след кражбата
19.11.2025 / 23:10 0
снимка: Булфото
Полицията залови двама автокрадци тази вечер в столичния кв. "Надежда" непосредствено след като са откраднали кола.
По информация на bTV кражбата е установена от униформените преди собственикът на автомобила да се е усетил.
Очаквайте подробности по случая.
