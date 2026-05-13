Акция в София заради "делата шамари" срещу журналисти

Стопкадър Нова Тв

Акция на Асоциацията на европейските журналисти се проведе днес. Столичният площад "Журналист", където беше протестът, символично бе преименуван за кратко в площад "Цензуриран". Демонстрацията е насочена срещу делата шамари и срещу натиска върху журналисти и медии.

"До 7 май беше срокът, в който европейската директива срещу "делата шамари" трябваше да бъде въведена в българското законодателство. Този срок изтече, така че се надяваме на много бързи действия от страна на новите управляващи. Тук сме, за да разкажем истории на журналисти като Борис Митов, като колегите от "Медиапул" - Цветелина Соколова и Стояна Георгиева, срещу които се водят подобни дела. Колеги като Димитър Стоянов, срещу когото бяха заведени 10 дела в 2 последователни дни", каза Иван Радев от Асоциацията на европейските журналисти в България, пише nova.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!