Акция в подкрепа на пешеходна алея край морето правят утре във Варна

Инициатива в защита на пешеходната алея край морето подготвят за неделя - 17 май.

"Алеята не трябва да е улица с движение на МПС! Акция в подкрепа на пешеходната алея край морето!", пишат организаторите на събитието във фейсбук.

"Основната ни цел е ясна: да заявим категоричната позиция на варненци, че крайбрежната пешеходна алея трябва да остане свободна от автомобилен трафик. Това пространство не е улица и не бива да се превръща в такава", добавят още те.

"Вярваме, че градската среда трябва да поставя човека в центъра и да бъде безопасна и достъпна за всички – деца, велосипедисти, възрастни хора и хора с увреждания. Решенията, които се взимат днес, ще оформят това място за десетилетия напред, затова е важно да изразим позицията си сега.

Идваме не просто да се разходим, а да покажем с присъствие какво искаме да запазим. Когато алеята е изпълнена с хора, живот и енергия, става ясно, че нейното истинско предназначение е да бъде място за хората", смятат организаторите.

"Ще се съберем, за да използваме пространството по най-естествения начин – за разходка, игра, движение и срещи край морето. Ще покажем как изглежда една нормална градска среда, когато е създадена за хората, а не за автомобилите – с деца, които играят свободно, с хора, които се разхождат спокойно, и с усещане за сигурност и общност", посочват още те.

Началото на акцията е в 16:00 ч. на алеята след Рибарския плаж. 1300 души са отбелязали, че имат интерес, а 208 - че ще присъстват.

"Носи си добро настроение, колелото, ролерите, семейството и приятелите!", добавят организаторите.

