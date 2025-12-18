Акция в столицата: Задържаха трима с хиляди фалшиви евро банкноти

кадър: Нова тв

Трима души са задържани след акция на СДВР в столицата.

Трима души са задържани при спецакция на СДВР непосредствено след сделка за фалшиво евро. По първоначална информация у арестуваните са намерени около 10 000 евро, предава Нова тв.

„От СДВР разкрихме сделка с фалшиви евробанкноти с номинал 100 евро. Задържаните трима души са известни на МВР за различни престъпления. Те са на 37, 49 и 55 години”, заяви началникът на сектор "Икономическа полиция" към СДВР Илчо Благоев.

Обвиняемите остават в ареста за 24 часа. Разследването по случая продължава.

Благоев апелира всички граждани, когато обменят парични знаци, да използват само лицензирани за това места – change бюра и банки.

