Акцията срещу имотните измами: Задържани са 9 души, сред тях и бивш столичен нотариус

снимка: МВР

В акция през вчерашния ден, свързана с т.нар. имотна мафия, са задържани девет души, част от които вече имат повдигнати обвинения. Това заяви директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов на брифинг във връзка с досъдебното производство, свързано с имотна измама.

Извършени са девет обиска на жилища и офиси и шест – на автомобили, каза гл. комисар Николов. В хода на претърсванията попаднахме на интересни находки – лични карти на граждани, които следва да са в техните притежатели; множество нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи за покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още девет такива, каза той, цитиран от БТА.

По думите на Любомир Николов откритите документи са свързани с лице, което е получило „едва 1000 евро за цялата сделка, която се подготвя“. Проведен е разпит на свидетеля и са започнали дейностите от страна на институциите.

Задържаните са с висок криминогенен профил, обяви Николов. Единият от задържаните е бивш столичен нотариус, който е с отнети права поради злоупотреби с подобен характер, съобщи той. Съучастникът му, въпреки че делото не се води като организирана престъпна група, е с множество криминални прояви и съмнително имотно състояние на база на отчетените платени данъци, добави Николов.

Директорът на СДВР определи акцията като успешна и допълни, че тя е част от други предотвратени случаи на имотни измами, които ощетяват малограмотни или самотни хора без дом.

Докато назад във времето схемите бяха чрез въвеждане в заблуждение на самотно живеещи възрастни хора, че ще прехвърлят съответния си имот на поставени лица чрез съглашение за доглеждане, сега установяваме все повече лица, които се наемат за свидетели по обстоятелствени проверки, чрез които впоследствие се изготвят констативни нотариални актове за имоти, които или нямат собственик, или той е починал преди време и към момента не се обитават, разясни Николов. Той добави, че има лъжесвидетелстване пред нотариус, в което се заявява, че даден човек – „бушон, на който ще се прехвърли собствеността на безстопанствения имот“, е владял имота за определен период и на база на това се заверява констативен нотариален акт за реална собственост. Има последваща сделка с т.нар. добросъвестен собственик и оттам нататък имотът е препран и готов за продажба, обясни Николов.

Счита се, че имотната облага е следвало да бъде над 5 милиона евро, каза той. Не е ясен още броят на имотите.

Установяват се достатъчно доказателства за съпричастността на четирима души в това, че от началото на 2026 г. до месец март т.г. са заблудили един човек, който да прехвърли имущество, в това число апартамент в жк. „Люлин“ срещу обещание да му се изплати 20 000 евро, информира говорителят на Софийска районна прокуратура (СРП) Николай Николаев. И добави, че става въпрос за човек в уязвимо социално положение. Сделката е изповядана пред нотариус, но лицето не е получило обещаните пари, потвърди Николаев.

Четирима души са задържани за срок до 72 часа, като искането до Софийския районен съд е за постоянна мярка за неотклонение задържане под стража, посочи още говорителят на СРП. Предвиденото наказание е лишаване от свобода от 1 до 6 години, добави той.

На брифинга присъства и вътрешният министър Иван Демерджиев, който по-рано пред журналисти в парламента коментира акцията. Той открои доброто взаимодействие между институциите.

Очаквам работата да продължи и тепърва да има нови привлечени към наказателна отговорност, каза министърът. Той призова гражданите да сигнализират институциите за измами.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!