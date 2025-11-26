Актуализация на пенсиите от януари, не от юли, искат от АПС

Кадър Фб

Пенсиите да се актуализират от 1 януари, а не от 1 юли, тъй като по-високите осигуровки и данъци ще се плащат от 1 януари, коментира в интервю пред БНР депутатът на АПС д-р Хасан Адемов.

Неговата парламентарна група е направила няколко предложения, които да се разгледат между първо и второ четене на Бюджет 2026.

Tой каза, че направените предложения са на база на многократните разговор с пенсионери, хората в бизнеса за увеличаване на минималната пенсия и осъвременяването на Швейцарското правило да е от 1 януари 2026 г.



С 83 лева повишение на пенсиите

"Защото по-високите осигуровки ще са от 1 януари. Предлагаме и увеличението на обезщетението за безработица. Минималният размер се запазва в бюджета на НОИ. А хората, които получават обезщетение ще паднат под линията на бедност", обясни д-р Адемов.

Другото им предложение е за запазване на минималния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица – земеделски производители. Тъй като те трудно ще достигнат нивата на минималната работна заплата за 2026 г. от 620 евро.

"Предложенията са направени с надеждата да има дискусия, нали този бюджет е за хората", посочи той.

На въпроса дали Бюджет 2026 е предизборен, д-р Адемов каза:



Подготвят сериозни промени при вторите пенсии

"Дали ще има предсрочни парламентарни избор ще решат управляващите. Но в бюджета за 2026 г. се увеличават разходите за сметка на стабилност. По-скоро бюджетът да намигне към предстоящия президентски вот и искат да се харесат на избирателите и не предлагат нито една непопулярна мярка. Предизборната реторика за президентските избори е започнала още от средата на т. г. и ще е интензивна през 2026 г., но разходите в бюджета трудно могат да бъдат генерирани от икономиката, която има пределни възможности за ръст - 2,75%. Но за се прехвърля отговорността за тези разходи към работещите в реалната икономика не е честно."

Депутатът от ДПС на Доган заяви, че за 30 години не е имало толкова кратък срок за промяна на данъчните закони. Нормално било те да бъдат представени преди влизането на бюджета, а не да се внасят заедно.

Той коментира и предложенията за промяна в Закона за хазарта и отдаване на концесия на Българския спортен тотализатор.

Според него възможността за концесиониране на БСТ е представена в последния момент и "навява на мисълта да няма достатъчна прозрачност на предлаганите промени":

"БСТ на концесия за 15 години, защо не за 30 години? Има много въпроси, които нямат отговор."

