Актуализираха прогнозата: Зимната хала навлиза на 50 км от България

Пиксабей

Тази нощ нулевата изотерма буквално ще се спусне под 200 метра в Южна Сърбия, като се очакват валежи от дъжд и сняг под 200 метра в съседна Сърбия. Сняг ще завали в района на Ниш, Ягодина, Крушевац и Чачак.

Според последните прогнози на регионалните модели ни очаква завръщане на зимата през следващите 12–24 часа. Снеговалежи и понижение на температурите се очакват над крайните западни и северозападни райони на Балканския полуостров. Според прогнозите, базирани на модела ALARO, най-много сняг се очаква в Динарските планини. Снежната покривка може да достигне 15–25 см на надморска височина над 600 метра. В ниските части на Централна и Южна Сърбия също се прогнозират валежи от сняг, но там се очаква снежна покривка от 1–3 см.

През тази нощ отново се очакват силни ветрове в района на София. Поривите могат да достигнат 80–100 км/ч, докато в района на Витоша вятърът ще бъде по-слаб – около 40–70 км/ч.





За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!