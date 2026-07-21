Актуализирано: 7-годишно дете с аутизъм се изгуби в Морската градина във Варна и бе открито

Актуализация! Детето е намерено преди минути!

Седемгодишно момче с аутизъм бе в неизвестност повече от час, след като е изчезнало в района на хотел „Далас“ във Варна, намиращ се в най-северната част от морската градина. За случая съобщиха негови близки, които отправят апел за съдействие.

Детето е открито с помощта на служители на Зоологическата градина и ОДМВР - Варна.

Близките благодарят на дежурния на полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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