Актуална пътна обстановка

I. МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

Температурите са в интервала от -6°С до +8°С.

Времето над страната е предимно облачно.

Дъжд вали в областите Кърджали, Ловеч и Сливен.

Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими при зимни условия.

Намалена видимост поради мъгла:

- в района на Беклемето /обл. Ловеч/,

- в района на Вълчедръм, Пишурка, Лом /обл. Монтана/

II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ „Тракия“:

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Сливен:

Движението от км 229+286 до км 273+354 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на битови отпадъци в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 20.02.2026 г

Област Бургас:

Движението по АМ „Тракия“ от км 346+400 до км 349+000 в посока София се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Скоростта е ограничена до 90 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

АМ „Хемус“:

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 18.02.2026 г.;

Движението в участъка от км 39+372 до км 42+680 на АМ „Хемус“, в района на пътен тунел „Топли дол“, се осъществява с временна организация на движението, при която в лявата тунелна тръба са осигурени две ленти за движение в посока София, а в дясната тунелна тръба движението се извършва двупосочно – по една лента за посока София и една лента за посока Варна, като при необходимост и в аварийни ситуации ще се въвежда двупосочно движение в дясната тунелна тръба – една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 30.04.2026 г.

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип „Ню Джърси“ в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 02.11.2027 г.;

Движението в участъка п.в. „Боаза“ - п.в. „Дерманци“ от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 14.02.2026 г.;

Област Варна:

Движението в участъка п.в. „Ветрино“ – п.в. „Млада гвардия“ от км 385+500 до км 381+300 посока Шумен се осъществява с повишено внимание поради неравности на пътното платно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростт до 100 км/ч. Срок до 30.04.2026 ф.;

Движението в участъка Варна – п. в. „Повеляново“ от км 407+000 до км 425+500 се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по почистване на твърди битови и други отпадъци. Работният участък е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.02.2026 г;.

АМ „Струма“:

Област Перник:

Движението в участъка при км 13+100 се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси. Затворена за движение е аварийна лента, като движението се осъществява в изпреварваща и активна лента. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.02.2026 г.;

Движението в участъка при км 19+600 посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси. Затворена за движение е аварийна лента, като движението се осъществява в изпреварваща и активна лента. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.02.2026 г.;

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.02.2026 г.;

АМ „Марица“: няма въведени ограничения.

АМ „Черно море“: няма въведени ограничения

АМ „Европа“: няма въведени ограничения

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Проходи:

- „Върбишки“ - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- „Златишки“ - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- „Котленски“ - отворен за всички МПС;

- „Печинско“ - отворен за всички МПС;

- „Превала“ – затворен за МПС-та над 12 тона и за ремаркета и полуремаркета;

- „Предел“ - отворен за всички МПС;

- „Приморски“ – отворен за всички МПС;

- „Републиката“ - отворен за всички МПС;

- „Ришки“ - отворен за всички МПС;

- „Рожен“ – отворен за всички МПС;

- „Айтоски“ - Движението по път III-208 през „Айтоски“ проход в участъка Айтос - Ябълчево от км 86+300 до км 92+465 е ограничено за МПС над 12 т;

- „Вратник“ - забранен за МПС над 10 т на участъци. Срок до 30.12.2026 г.;

- „Дюлински“ - забранен за МПС над 3,5 т;

- „Пампорово“ - забранен за МПС над 3,5 т;

- „Петрохан“ забранен за МПС над 12 т в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 м;

- „Твърдишки“ - забранен за МПС над 10 т;

- „Троянски“ - забранен за МПС над 12 т;

- „Шипка“ - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок до 31.03.2026 г.

IV. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:

ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА:

- път I-1 /Е79/ Граница Румъния - о.п. Видин - Димово - Ружинци - Белотинци - о.п. Монтана - о.п. Враца - Мездра - Ботевград - Горни Богров - о. п. София - Даскалово - о.п. Дупница - о.п. Благоевград - о.п. Симитли - Кресна - Кулата - граница Гърция:

Област Видин:

Временно движението по главен път I-1 /Е-79/ Димово – Ружинци - Монтана в участъка от км 34+000 до км 73+542 ще се извършва поетапно в едната лента без цялостно затваряне на пътя поради почистване на канавки. Движението ще се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 22.02.2026 г.;

Област София:

Движението в участъка София – Ботевград от км 208+190 до км 207+285 се осъществява двупосочно в една лента поради извършване на аварийно ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 36+450 – „Коренишки дол“ долно строене. Срок до 17.02.2026 г.;

Движението в участъка Ботевград – София от км 205+200 до км 212+600 в района на анкерната стена при км 210+500 е ограничено за всички МПС поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут: АМ „Хемус“. Срок до 20.02.2026 г.;

До изграждането на п.в. „Лютидол“ и възможността за цялостно пропускане на движението по възела, пътните връзки ще останат затворени и участъка от съществуващия път І-1 /Е-79/ до разклона за с. Типченица в с. Лютидол ще остане затворен за движение и достъпа до с. Лютидол ще бъде ограничен. За осигуряване на достъп от и за с. Лютидол ще се използват обходни маршрути за движение по път III-161 и по общински път VRC-2094 - с. Типченица - с. Липница - с. Новачене. За насочване на движението по обходните маршрути ще бъде поставена необходимата сигнализация в с. Лютидол, на п.в. „Новачене“ и п.в. „Ребърково“.

За да се осигури безопасното пропускане на движението в условията на продължаващо строителство и укрепване на свлачищните участъци, които са от км 175+440 до км 175+570; от км 176+470 до км 176+650; от км 178+880 до км 179+070; от км 179+510 до км 179+560; от км 179+860 до км 176+910 проектът за временна организация на движение предвижда преминаването през участъка от км 174+400 до км 180+800 да се осъществява през участъци от съществуващия път І-1 /Е-79/ и двупосочно в по едно от платната на новоизградения път. На местата за превключвания между стар и нов път са изградени временни етапни връзки първата ще бъде от км 175+250 до км 175+585, а от км 175+585 до км 176+300 движението ще се осъществява по новоизграденото ляво платно двупосочно, при км 176+300 по изградена временна етапна връзка движението се прехвърля по съществуващия път І-1 /Е-79/ до км 177+000, където е изградена друга временна етапна връзка между съществуващия път І-1 /Е-79/ и новоизградения път, като движението ще се осъществява по лявото платно двупосочно до км 178+000, където ще премине в дясното платно двупосочно до км 178+800. В участъка от км 178+800 до км 179+300 преминаването ще става по обходен път през трасето на съществуващия път І-1 /Е-79/ и от км 179+300 до км 180+800 движението ще продължи в новоизграденото дясно платно двупосочно.

За изграждането на дясното платно в участъка от км 191+960 до км 192+240, където досега за преминаване на движението действа етапна връзка, която е изградена като едностранно кръстовище с път I-1 Скравена - Ботевград, като тя трябва да бъде разрушена, с което направлението Скравена - Ботевград и обратно остава самостоятелно без връзка с новоизградения път. В участъка на строителните дейности е направена нова временна организация на движение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

За строителството на п.в. „Ботевград“ при км 193+337 се предвижда нова временна организация като движението ще се пропуска в лявото платно двупосочно само по направлението Мездра - София и обратно до приключване на строителните дейности по дясното платно и прилежащите връзки. Връзките №2 Ботевград - Мездра“ и №4 София - Ботевград ще бъдат затворени за да се избегне объркване на водачите и направа на нарушения като навлизане в насрещното или обратни завои, които биха били предпоставка за сериозни ПТП. Строителството предвижда и разрушаване на връзка №3 Ботевград - София, която е направена за временното пропускане на движението двупосочно и сега трябва да се изпълни проектно, изграждане на връзка №1 Мездра - Ботевград и постоянното кръстовище с път І-1 Скравена - Ботевград. Направленията Мездра - Ботевград, София - Ботевград и обратно, и населените места, за които достъпа е свързан с тези направления ще се насочат по обходни маршрути през пътния възел на път ІI-17 и I-3 за Ботевград и п.в. „Новачене“ по път І-1 /Е-79/. Срок 22.05.2026 г.

Движението на товарни МПС над 15 т в участъка от Александров мост /Княжево/ до границата с област Перник от км 276+162 до км 282+485 е ограничено. Срок до 30.03.2026 г.;

Движението в участъка Жерково - Елешница от км 224+600 до км 229+700 е ограничено за всички МПС поради намален габарит на пътното платно. Срок до 30.03.2026 г;

Въвежда се реверсивно движение по път София - Перник както следва:

Участък 1: от км 276+040 до км 277+610, като се обособяват 2 ленти за движение в посока София. Всеки работен ден от 06:00 ч. до 10:00 ч.

През последен празничен ден и всяка неделя от 12:00 ч. до 20:00 ч.

Участък 2: от км 278+567 до км 282+000, като се обособяват 2 ленти за движение в посока София от км 278+567 до км 281+800.

През последен празничен ден и всяка неделя от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

Област Перник:

Въвежда се реверсивно движение по път I-1 София - Кулата в участъка от км 285+772 до км 286+920 както следва:

- Всеки работен ден, обособяване на две ленти за движение в посока София, за времето от 6:00 ч. до 10:00 ч.

- През последен празничен ден и всяка неделя, се обособяват две ленти за движение в посока София, за времето от 10:00 ч. до 19:00 ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация на движение. Срок до 30.09.2026 г.

Област Кюстендил:

Движението в участъка Кочериново - Благоевград при км 353+670 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 10.03.2026 г.

Област Благоевград:

Движение с повишено внимание по път I-1 /Е-79/ София - Кулата от км 355+570 до км 364+385, поради извършване на ремонтни дейности. Скоростта на движение е ограничена на 60 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 23.02.2026 г.

Движение с повишено внимание по път София - Кулата в участъка от км 356+100 до км 373+650 поради превантивно поддържане. Трафикът се регулира от пътни знаци и временна организация. Срок до 23.02.2026 г.;

Движението по път I-1 София - Кулата в участъка от км 375+454 до км 376+000 се осъществява реверсивно, като пътните ленти ще се адаптират както следва:

Всеки петък или последния работен ден преди празници от 10:00 ч. до 20:00 ч. - две ленти за движение в посока Кулата и една лента за движение в посока София.

В последния почивен /празничен/ ден от 10:00 ч. до 20:00 ч. - две ленти за движение в посока София и една лента за движение в посока Кулата.

Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Организацията се отнася за всеки петък и по преценка на ОПУ-Благоевград за празнични и почивни дни с предварително уведомление. Срок до 01.04.2026 г.;

Движение с повишено внимание при км 399+000 в гр. Кресна поради поставяне на временна светофарна уредба на пешеходната пътека на кръстовището между републикански път I-1 София - Кулата и път III-1082 - III-108 Рибник - Лебница - Струма - Вълково - Микрево - Кресна в гр. Кресна. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 31.08.2026 г.;

- път І-2 /Е-70/ Граница Румъния - Русе - Цар Калоян - о.п. Разград - о.п. Шумен - Девня - Варна:

Област Русе:

Движението по Дунав мост при Русе в участъка от км 0+000 до км 1+507 на работни участъци по 400 м се осъществява в една лента с пропускатаелен режим поради основен ремонт на мостовото съоръжение. Максимална допустима ширина на преминаващите МПС 2.55 м и обща маса до 60 т. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Ограничението на скоростта е до 20 км/ч. Движението се регулира от адаптивна светофарна уредба. Срок до 10.07.2026 г.

Област Шумен:

Движението по път I-2 в участъка от км 118+530 до км 119+290 /новото кръгово кръстовище № 1 на път I-2 км 118+900 / и по етапна връзка към АМ „Хемус“ от км 0+000 до км 2+490 се извършва с повишено внимание поради строително-монтажни работи. Движението се осъществява двупосочно в две пътни ленти без стесняване на платното за движение и се регулира със светофарни уредби и пътни знаци. Срок до 14.02.2026 г.

- път І-3 /Е-83/ Гара Бяла - о.п. Плевен - Луковит - Коритна - Ябланица - Ботевград:

Област София:

Движението по път Правец - Разлив - Трудовец - Ботевград в участъка от отклонението за пътен възел „Правец“ на АМ „Хемус“ до кръстовището с първокласен път І-1 Враца - Ботевград - София от км 193+345 до км 199+402 е ограничено за движение на МПС над 12 т.

Обходен маршрут: по АМ „Хемус“ и път ІІ-17 Мездра - Ботевград в двете посоки. Срок до 30.03.2026 г.

- път І-4 /Е-772/ Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево – Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - о.п. Шумен: няма въведени ограничения.

- път І-5 /Е-85/ Русе - Бяла - Полски Тръмбеш - Велико Търново - о.п. Дебелец - Дряново - Габрово - Шипка - Казанлък - о.п. Стара Загора - Средец - Димитровград - о.п. Хасково - Конуш - Черноочене - Кърджали - Маказа - граница Гърция:

Област Велико Търново:

Движението в участъка Полски Тръмбеш - Поликраище /от км 65+200 до км 90+245/ се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. Срок до 31.03.2026 г.;

Област Кърджали:

Движението в участъка граница Хасково - Кърджали от км 319+000 до км 340+228 се осъществява поетапно в една лента на определени места поради превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.07.2027 г.;

Движението по път Хасково - Кърджали в района на с. Черноочене от км 328+192 до км 328+292 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонт на пътен надлез и мостово съоръжение. Срок до 15.02.2026 г.;

Движението по път Кърджали - Маказа в чертите на гр. Кърджали от км 340+319 до км 342+813 се осъществява в една лента поради извършване на основен ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.11.2026 г.;

Движението по път Кърджали - Маказа в участъка надлез „Кирково“ - ГКПП „Маказа“ е ограничено за МПС над 3,5 т. Срок до 31.12.2026 г.;

Движението по път Черноочене - Кърджали само в посока от Черноочене към Кърджали е ограничено за МПС над 15 т.

Обходни маршрути:

- направление Хасково - Кърджали: път І-5 - път ІІІ-505 (с. Манастир) - път ІІІ-507 Горно Войводино - Мост - Чифлик - Кърджали.

- направление Асеновград - Кърджали: път ІІ-58 - път І-5 в посока Хасково - път ІІІ-505 (с. Манастир) - път ІІІ-507 Горно Войводино - Мост - Чифлик - Кърджали.

- направление Минерални бани - Кърджали: път ІІІ-506 - път І-5 в посока Хасково - път ІІІ-505 (с. Манастир) - път ІІІ-507 Горно Войводино - Мост - Чифлик - Кърджали. Срок до 31.12.2026 г.;

- път І-6 /Е-871 и Е-773/ Граница Северна Македония - Гърляно - о.п. Кюстендил - Радомир - Перник - о.п. София - Долни Богров - Пирдоп - Розино - Карлово - о.п. Калофер - о.п. Казанлък - о.п. Сливен - Лозенец - Карнобат - Бургас:

Област Стара Загора:

Движението от км 319+100 до км 352+400 се осъществява поетапно в една лента на определени места поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 16.02.2026 г.;

Движението по околовръстен път на Казанлък в участъка при км 307+700 в двете посоки се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради монтажни дейности по изграждане на фундамент за поставяне на портална рамка. Водачите на МПС се движат със съобразена скорост съгласно създадената организация на движението. Трафикът е сигнализиран с временна сигнализация и пътни знаци. Срок до 20.02.2026 г.;

- път І-7 Граница Румъния - о.п. Силистра - о.п. Дулово - о.п. Шумен - о.п. Преслав – Върбица - Бероново - Мокрен - Зимница - о.п. Елхово - Лесово - Граница Турция: няма въведени ограничения;

- път І-8 /Е-80/ Граница Сърбия - Калотина - Драгоман - о.п. София - о.п. Ихтиман - Костенец - Белово - Пазарджик - Пловдив - Поповица - о.п. Хасково - Харманли - Любимец - Свиленград - Капитан Андреево.

Област София:

Движението в участъка Вакарел - Ихтиман от км 110+700 до км 118+800 се осъществява с повишено внимание поради лошо експлоатационно състояние и намален габарит на пътното платно. Поставена е необходимата предупредителна сигнализация. Срок до 30.03.2026 г.;

Област Хасково:

Движението по път I-8 Пловдив - Харманли от км 275+600 до км 238+300 на отделни участъци се осъществява двупосочно в една пътна лента поради извършване на превантивни ремонтни дейности. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 30.06.2026 г.;

- път І-9 /Е-87/ Граница Румъния - Дуранкулак - Шабла - о.п. Каварна - Балчик - Оброчище - Кранево - Златни пясъци – Св. Св. Константин и Елена - Варна - Старо Оряхово - Обзор - о.п. Слънчев бряг - Бургас - Маринка - Звездец - о.п. Малко Търново - Граница Турция:

Област Варна:

Движението от км 116+200 до км 124+683 се осъществява в една лента поради превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.

Област Бургас:

Движението по път Варна – Бургас от км 199+051 до км 199+365 в участъка Баня – Свети Влас се осъществява двупосочно в една лента поради ремонт на разрушен водосток на км 199+208. Скоростта на движение се ограничава на 60 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 28.02.2026 г.;

Движението в участъка Слънчев бряг - Бургас при обхода на Поморие от км 222+849 до км 225+522 се осъществява с повишено внимание поради изграждане на второ пътно платно. Движението на МПС се организира в двете новоизградени платна, като скоростта на движение е ограничена до 50 км/ч в участъците на съществуващите кръстовища. Трафикът се регулира с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

V. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:

1. Ремонтни дейности и временна организация на движението /ВОД/:

ОПУ-Благоевград:.

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-197: Движението по път III-197 Гоце Делчев - Сатовча при км 25+967 в района на с. Плетена е ограничено за МПС над 12 т поради обследване на мостово съоръжение над р. Бистрица.

Обходен маршрут: по път III-1972 Сатовча - Вълкосел - Абланица - Дъбница и обратно. Срок до 31.03.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-19: Движението по път II-19 Разлог - Гоце Делчев от км 36+570 до км 83+570 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци и временна организация. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 12.07.2027 г.;

Път II-84: Движението по път II-84 Юндола - Якоруда - Разлог от км 64+270 до км 64+330 се извършва двупосочно в една лента чрез пропускане, като се затваря лентата в посока с. Юндола поради пропадане на пътната настилка и компрометиране на подпорна стена. Движението се регулира с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 30.06.2026 г.

Път III-109: Движението по път III-106 Кресна – Кулата – Мелник при км 11+700 се осъществява двупосочно в една лента поради свличане на скална маса на пътното платно. Участъкът е сигнализиран с временна организация и пътни знаци. Водачите да се движат със съобразена скорост и повишено внимание съгласно създадената организация за движение. Срок до 27.02.2026 г.;

ОПУ-Бургас:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-53: Движението по път II-53 Ямбол - Средец при км 213+100 е ограничено за МПС над 20 т по моста над р. Средецка с цел гарантиране на безопасността за пътуващите по съоръжението.

Обходни маршрути: Да използват алтернативни обходни маршрути, като спазват действащата за тях постоянна организация на движение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Път II-99: Движението по път II-99 в района на Царево при км 55+251 се осъществява в една лента поради стеснен габарит на сводов мост с отвор 7 м. Скоростта на движение е ограничена до 40 км/ч. Ограничението е вследствие на обилните валежи и наводнения в Община Царево. Движението се регулира със светофарна уредба. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до издаване на разрешение за ползване на обекта;

Път II-99: Движението по път ІІ-99 Бургас - Царево при км 14+882 се ограничава за МПС с технически допустима максимална маса над 12 т поради аварийно състояние на пътен надлез по п.в. „Черноморец“.

Обходен маршрут: от п.в. ,,Созопол” към път ІІ-99 или по общински път Созопол –Черноморец и обратно. Обходен маршрут за МПС с маса над 20 т по общински път през Равадиново и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Път II-99: Движението по път II-99 Бургас - Малко Търново при км 20+456 се ограничава за МПС с технически допустима максимална маса над 20 т поради аварийно състояние на мост над р. Равадиновска при пътна връзка 2 „Созопол - Бургас“ при п.в. ,,Созопол“.

Обходен маршрут: през общинската пътна мрежа на с. Равадиново в двете посоки. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-208: Движението по път III-208 Айтос - Ябълчево/Руен от км 86+300 до км 92+465 е ограничено за транзитно движение на МПС с тегло над 12 т;

Обходен маршрут: по път II-73 Шумен - Карнобат (през Ришки проход). Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-795: Движението по път III-795 Вълчаново ханче - Драка от км 0+000 до км 14+000 се осъществява с повишено внимание поради превантивен ремонт.

Обходен маршрут: път II-79 Вълчаново ханче - Средец - път II-53 Средец - Загорци - път III-795 Малина - Драка и обратно. Срок до 21.08.2026 г.;

Път III-906: Движението по път III-906 Дюлино – разклона за Раковсково от км 14+100 до км 17+250 е ограничено за всички МПС поради основен ремонт на пътното платно.

Обходен маршрут: от път I-9 Варна – Бургас към общински път за с. Паницово и общински път BGS 2124 за с. Раковсково през път I-9 към път III-9061 кръстовище с. Тънково – път III-906 и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 04.08.2026 г.;

Път III-906: Движението по път на III-906 Паницово – разклон Горица от км 14+100 до км 34+100 е ограничено за всички МПС поради изпълнение на частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

Обходен маршрут: Дюлино - Попович - Обзор - Слънчев бряг - Тънково - Оризаре - Гюльовца и обратно. Срок до 04.08.2026 г.;

Път III-908: Движението по път III-908 Варовник - Вълчаново ханче от км 22+400 до 39+300 е ограничено на МПС над 10 т поради намален габарит на пътното платно. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-992: Движението по път III-992 Росен – Веселие е ограничено в двете посоки в поради строително-монтажни работи на пътното платно.

Обходен маршрут: път II-99 Бургас – Приморско и обратно или по общински път Равадиново – Веселие. Срок до 25.01.2027 г.;

Път III-7306: Движението по път ІІІ-7306 Черница - Сунгурларе - Чубра е ограничено за МПС над 10 т поради стесняване на пътното платно.

Обходен маршрут: Чубра - Петолъчката - Карнобат - Мъдрино - Лозарево и обратно. Обходният маршрут за пътуващите товарни автомобили към Сунгурларе е по път III-705 Карнобат - Мъдрино - Сунгурларе и обратно. Срок до 30.03.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-208: Движението по път III-208 Ябълчево – Айтос от км 82+749 до км 92+465 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и светофарна уредба. Срок до 18.07.2026 г.;

Път III-539: Движението по път III-539 Средец – Русокастро от км 0+000 до км 17+800 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Скоростта на движение е ограничена до 50 км/ч в извън населените места и до 40 км/ч в населените места. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 21.08.2026 г.;

Път III-907: Движението по път III-907 Маринка - Звездец от км 0+000 до км 24+600 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.04.2026 г.;

Път III-5391: Движението по път III-5391 Аспарухово - Карнобат от км 6+600 до км 21+052 се осъществява с повишено внимание поради извършване на строителни и монтажни дейности. Скоростта на движение е ограничена до 50 км/ч извън населените места и до 40 км/ч в населените места. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 21.08.2026 г.;

ОПУ-Варна:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма въведени ограничения.

Ремонтни дейности:

Път III-2702: Движението по път III-2702 Искър - Вълчи дол от км 8+200 до км 10+500 се осъществява на места двупосочно в една лента поради превантиевен ремонт на пътното платно. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Срок 12.07.2026 г.;

Път III-9044: Движението по път III-9044 Юнак - Синдел от км 0+000 до км 11+138 се осъществява в една лента поради ремонтн дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.09.2026 г;

Път III-9044: Движението по път III-9044 Тръстиково – Синдел от км 11+350 до км 17+631 се осъществява в една лента поради ремонтн дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.09.2026 г;

Път III-9044: Движението по път III-9044 Тръстиково – АМ „Хемус“ от км от км 18+491 до км 25+728 се осъществява в една лента поради ремонтн дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.09.2026 г;

ОПУ-Велико Търново:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-514: Движението по път ІІІ-514 Горна Оряховица - Велико Търново от км 43+860 до км 48+680 е ограничено за МПС над 3,5 т поради недостатъчен габарит на пътя и силно пресечен терен. Пропускат се само леки автомобили, пътнически бусове с до 8+1 места и лекотоварни автомобили с обща маса до 3,5 т.

Обходен маршрут за тежкотоварните автомобили:

- от Горна Оряховица към Велико Търново: път II-53 Горна Оряховица - Лясковец - Лясковски кантон - път I-4 Лясковски кантон - Велико Търново;

- от Велико Търново към Горна Оряховица: път I-4 Велико Търново - Лясковски кантон - път II-53 Лясковски кантон - Лясковец - Горна Оряховица. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-551: Движението по път III-551 Велчево – Средни колиби от км 9+208 до км 21+900 е ограничено за МПС над 3,5 т поради увреждане конструкцията на мостови съоръжения при км 10+796 и км 14+608. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път І-5 Дебелец - Велико Търново - път І-4 Велико Търново - Лясковски кантон - път ІІ-53 Лясковски кантон - Елена - път III-551 Елена - Средни колиби и обратно. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІI-551: Движението по път ІІІ-551 Плаково - Средни колиби от км 13+300 до км 21+900 е ограничено в двете посоки поради увреждане конструкцията на мостово съоръжение при км 14+806. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: път III-551 Плаково - Дебелец - път III-5302 Дебелец – Миндя - път II-53 Миндя - Елена - път III-551 Елена - Средни колиби и обратно. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец - Средни колиби - Елена е ограничено за МПС над 10 т и над 10 м дължина поради намален габарит на пътното платно.

Обходен маршрут за тежкотоварни автомобили над 10 т /до възстановяване на движението по път II-53/:

- за посока Дебелец - Елена: по път I-5 Дебелец - Велико Търново - път I-4 Велико Търново - Антоново - кръстовище с път III-408 - път III-408 Илийно - Стеврек - Глоговец - кръстовище с път II-53 - път II-53 Константин - Елена.

- за посока: Елена - Дебелец: по път II-53 Елена - Константин - кръстовище с път III-408 - път III-408 Константин - Глоговец - Стеврек - кръстовище с път I-4 - път I-4 Камбурово Антоново - Велико Търново - път I-5 Велико Търново - Дебелец. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІI-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец - Плаково в участъка от км 9+200 до км 12+323 от кръстовището с общински път VTR 1021 за с. Велчево до с. Плаково е ограничено в двете посоки поради увреждане на конструкция на мостово съоръжение при км 10+796. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: Дебелец – Килифарево - Плаково. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-4073: Ограничено е движението по път ІІІ-4073 Царски извор - Горски горен Тръмбеш от км 0+000 до км 5+513 от поради свлачище.

Обходен маршрут: по път ІІІ-407 Царски извор - Сушица - път ІІІ-514 Сушица – Драганово и обратно. Краен срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-4082: Движението по път III-4082 Кесарево – Чешма от км 31+960 до км 36+890 е ограничено за МПС над 3,5 т поради лошо експлоатационно състояние.

Обходен маршрут: по път VTR 1160 Чешма - Сливовица - Горско Ново село - път ІІІ-4004 Горско ново село – Джулюница - път І-4 Джулюница - Кесарево и обратно. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-5502: Движението по път III-5502 Килифарево - Ялово от км 0+000 до км 3+200 се ограничава за МПС над 12 т поради недостатъчна носимоспособност на пътната настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път ІII-403: Движението по път III-403 Коевци - Павликени от км 26+685 до км 35+300 от с. Коевци до гр. Сухиндол се осъществява в една лента поради изпълнение на текущ ремонт. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІII-405: Движението по път III-405 Совата - Свищов в участъка от км 70+880 до км 77+550 се осъществява поетапно в една лента на определени участъци поради частичен ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и сигналисти. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-514: Движението по път III-514 Горна Оряховица - Сушица от км 25+000 до км 42+100 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-514: Движението по път III-514 Горна Оряховица – Велико Търново от км 49+250 до км 50+355 се ограничава поради излъчване на аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – Звук и светлина“

Обходен маршрут: през градската мрежа на Велико Търново. Срок от 18:15 до 19:15 на 14.02.2026 г.;

Път III-662: Движението по път III-662 Твърдица - Елена от км 47+800 до км 48+000 се осъществява в една лента поради пропадане на пътното платно и образувало се свлачище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

ОПУ-Видин:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-112: Движението по път III-112 Добри дол - Монтана в двете посоки е ограничено за МПС над 12 т поради съгласувана временна безопасност на движението. Ограничението не важи за преминаването на автобуси. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут:

За движещите се по път I-1/Е79 в посока Видин - Монтана:

- При пътно кръстовище Дунавци (км 19+783) е указан маршрут с указателна табела по път I-1/Е79/Видин - Монтана.

За движещите се по път I-1/Е79 в посока Монтана - Видин:

- При пътно кръстовище Ружинци (км 62+758) е указан маршрут с указателна табела по път I-1/Е79/ Монтана - Видин.

За движещите се по път II-11:

- При км 22+442 (пътно кръстовище с път III-112) е указан маршрут с указателна табела по път II-11 (Добри дол - Лом - Монтана).

За движещите се по път III-114:

- При км 23+244 (пътно кръстовище с път III-112) е указан маршрут с указателна табела по път III-114 (Дреновец - Ружинци - Монтана). Срок до 31.07.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-12: Временно движението по път II-12 Видин – Брегово от км 0+000 до км 25+000 се осъществява поетапно в една лента и ограничаване на максимално допустимата скорост поради изсичане на дървета. Движението ще се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок 22.02.2026 г.

ОПУ-Враца:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-11: Движението по път ІІ-11 Оряхово - Лесковец - Остров – граница с област Плевен от км 118+000 до км 119+000 е ограничено за МПС над 3,5 т поради свлачищни процеси и намален габарит на пътното платно.

Обходен маршрут: път III-306 Оряхово - Селановци – общински път – Селановци - Галово - Остров - път ІІ-11 граница с област Плевен. Срок до 30.12.2026 г.;

Път III-308: Движението по път ІІІ-308 Караш - Хубавене е ограничено поради свлачище от км 25+000 до км 25+200.

Обходен маршрут:

- От Роман за Караш: Роман - Ябланица - Осиковска Лакавица - Правешка Лакавица - Караш за пътуващите от Роман за Караш.

- От София и Ловеч: Ябланица - Роман - Хубавене. Срок до 30.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-15: Движението по път по път II-15 Враца – Борован при км 19+708 в с. Баница се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.

ОПУ-Габрово:

Временно са въведени следните ограничения за движението на МПС:

Път II-44: Движението по път II-44 Севлиево – Велико Търново – Севлиево - Драгановци – Габрово от км 20+370 до км 20+770 и от км 21+860 до км 22+040 е ограничено за извънгабаритни превозни средства с ширина над 3,5 м поради монтиране на гъвкави ограничители в оста. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-403: Движението по път III-403 Кормянско – Малки Вършец при км 10+080 се ограничава за всички превозни средства с ширина по-голяма от 3,30 м включително товара поради стеснен мост над р. Крапец. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път III-401 граница с област Ловеч – Кормянско – Малки Вършец при км 46+800 по общински път до III-403 в с. Малки Вършец и обратно. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-3011: Движението по път III-3011 Крамолин – Горско Косово от км 22+129 до км 28+380 е ограничено за МПС над 10 т поради намален габарит на пътното платно на мост при км 26+444. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-5004: Движението по път III-5004 Обход на Габрово от км 15+300 до км 20+124 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 е ограничено за МПС над 12 т поради ограничението на прохода „Шипка“. Срок до 31.03.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-404: Движението по път III-404 Севлиево – Градница от км 9+500 до км 30+930 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

Път III-609: Движението по път III-609 Царева ливада – Дряново от км 56+300 до км 63+800 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поставена е необходимата вертикална пътна сигнализация. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-4402: Движението по път III-4402 Горна Росица – Гъбене от км 5+000 до км 9+660 се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.

ОПУ-Добрич:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма въведени ограничения.

Ремонтни дейности:

Път II-27: Движението по път II-27 Владимирово – Добрич от км 59+229 до км 70+139 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.07.2026 г.;

Път II-27: Движението по път II-27 Владимирово – Добрич от км 77+920 до км 113+000 поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.07.2026 г.;

ОПУ-Кюстендил:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-6222: Движението по път ІІІ-6222 Смоличано - Пелатиково от км 10+000 до км 14+000 е ограничено в двете посоки за МПС над 3,5 т поради пропадане на част от пътното платно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път ІІ-62: Временно движението по път II-62 в участъка от км 51+969 до км 52+169 в района на Крайници се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 70 км/ч. поради реконструкция на обект. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 16.02.2026 г.;

Път III-6204: Движението по път III-6204 Дупница - Ресилово от км 5+100 до км 6+300 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 16.02.2026 г.;

ОПУ-Кърджали:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-508: Движението по път III-508 Джебел - Рогозче - Фотиново в участъка Самодива - разклон Стоманци от км 17+700 до км 20+700 е ограничено в двете посоки за всички МПС поради свлачищни процеси. Движението се регулира с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път I-5 разклон Джебел - Върбен - по път III-867 Хаджийско - разклон Стоманци и обратно. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-508: Движението по път III-508 Джебел – Рогозче – Фотиново в участъка от км 44+150 до км 44+270 е ограничено в двете посоки за всички МПС поради компрометирано пътно съоръжение и предстоящи аварийно - възстановителни дейности. Движението се регулира с пътни знаци.

Обходен маршрут: път III-508 – пътна връзка Кирково – път I-5 – пътна връзка Подкова – път III-592 – път III-508 и обратно, и в двете посоки на движение.

Път III-592: Движението по път III-592 Момчилград - Подкова в участъка разклон Багрянка - Прогрес от км 1+800 до км 2+200 е ограничен за МПС над 3,5 т поради намален габарит на мостово съоръжение.

Обходен маршрут: по път II-59 Момчилград до главен път I-5 - по път I-5 Върхари - Садовица - Загорско – Върбен - път III-592 Подкова - Прогрес и обратно. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-5009: Движението по път ІІІ-5009 Зорница - Бели пласт - Стремци - Кърджали от км 0+000 до км 26+080 е ограничено за МПС над 12 т.

Обходен маршрут: по път I-5 Хасково - Кърджали за МПС до 15 т или по път III-507 Кърджали - Мост през с. Мост за всички МПС. Срок до 31.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-58: Движението по път II-58 път I-5 /Хасково – Кърджали/ - Габрово от км 4+100 до км 4+760 се осъществява двупосочно в една лента поради активирал се свлачищен процес. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

ОПУ-Ловеч:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-305: Движението по път III-305 Садовец - Дерманци в участъка от км 25+000 до км 42+500 – П.В. Дерманци се осъществява еднопосочно за тежкотоварни МПС над 12,5 т. Срок до 01.05.2027 г.;

Път III-3504: Движението по път III-3504 Орляне - Угърчин в участъка от км 22+000 до км 23+600 е ограничено за всички МПС поради изграждане на участък от АМ „Хемус“, включително пътен възел „Угърчин“. Обходен маршрут: от кръстовището на път III-3504 с път III-3005 през Катунец - Бежаново - Ъглен - Дерманци - Угърчин и обратно. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 10.03.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Пут III-3505: Движението по път III-3505 в участъка Дебнево – Велчево от км 26+000 до км 30+385 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалотовата настилка. Участъкът се регулира от пътни знаци. Срок до 14.02.2026 г.;

ОПУ-Монтана:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-81: Движението по път II-81 Лом - Расово от км 143+320 до км 146+445 е ограничено за МПС над 10 т в двете посоки поради извършване на строително-монтажни дейности.

Обходен маршрут:

- В посока от Лом - Монтана: по път II-11 и път III-818 Лом - Горни Цибър - Вълчедръм - Долно Церовене и обратно;

- В посока от Монтана - Лом: по път III-114 Ружинци - Дреновец - Сталийска махала - Лом и обратно.

- В посока Видин - Козлодуй: по път ІІ-11 гр. Лом - Ковачица - Долни Цибър - Козлодуй и обратно.

- В посока Плевен - Лом - Видин: по път ІІІ-133 и път ІІІ-818 и път II-11 Вълчедръм - Долни Цибър - Ковачица - Лом и обратно. Срок: целогодишно;

Път III-112: Движението по път III-112 Дъбова махала - Монтана в двете посоки е ограничено за МПС над 12 т поради съгласувана временна безопасност на движението. Ограничението не важи за преминаването на автобуси. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут:

За движещите се по път I-1/Е79 в посока Видин - Монтана:

- При пътно кръстовище Дунавци (км 19+783) е указан маршрут с указателна табела по път I-1/Е79/Видин - Монтана.

За движещите се по път I-1/Е79 в посока Монтана - Видин:

- При пътно кръстовище Ружинци (км 62+758) е указан маршрут с указателна табела по път I-1/Е79/ Монтана - Видин.

За движещите се по път II-11:

- При км 22+442 (пътно кръстовище с път III-112) е указан маршрут с указателна табела по път II-11 (Добри дол - Лом - Монтана).

За движещите се по път III-114:

- При км 23+244 (пътно кръстовище с път III-112) е указан маршрут с указателна табела по път III-114 (Дреновец - Ружинци - Монтана). Срок до 31.07.2026 г.;

Път III-162: Движението по път ІІІ-162 Миланово - Горна Бела речка от км 11+900 до км 18+768 е ограничено за МПС над 12 т поради намален габарит, големи надлъжни наклони и малки радиуси на кривите.

Път ІІІ-817: Движението по път ІІІ-817 Боровци - Гаврил Геново е ограничено за МПС над 12 т поради предаварийно състояние на сводов мост при км 11+984. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок целогодишно;

Път III-1024: Движението по път ІIІ-1024 в района на Дълги Дел е ограничено за автомобили над 3,5 т от км 21+650 до км 22+319 поради предаварийно състояние на водосток при км 22+201. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до възстановяване на водостока.

Път III-8104: Движението по път ІІІ-8104 Замфирово - Пърличево от км 7+400 до км 7+550 е ограничено за всички МПС поради пропадане на участък от пътното тяло.

Обходен маршрут: по път ІІ-81 Боровци - Монтана, път І-1 /Е-79/ Монтана - Сумер, път ІІІ-1621 Сумер - Пърличево и обратно. Срок до 30.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-816: Движението по път III-816 Ерден – Мърчево от км 0+000 до км 12+567 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

ОПУ-Пазарджик:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-37: Движението по път II-37 Батак – Доспат се ограничава за МПС-та над 12 т. както и за ремаркета и полуремаркета поради снеговалеж и снегопочистване. Срок до 14.02.2026 г.;

Път ІІІ-843: Движението по път ІІІ-843 Велинград – Сърница при км 16+500 след разклона за с. Кръстава е ограничено и в двете посоки поради свличане на скални маси. Обходен маршрут: Сърница по път ІІ-37 – Батак – Пещера – Пазарджик и обратно. Срок до 28.02.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-842: Движението по път III-842 Голямо Белово – Белово от км 24+500 до км 26+040 се осъществява в двупосочно в една лента поради основен ремонт на водопроводна мрежа. Участъкът се регулира с пътни знаци. Срок до 28.02.2026 г.;

ОПУ-Перник:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-63: Движението по път II-63 Трън - Стрезимировци от км 56+030 до км 56+140 е ограничено в двете посоки поради изграждане на съоръжения при км 56+174. Движението се осъществява по временен обходен път. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 30 км/ч. Срок до 28.02.2026 г.;

Път ІІІ-637: Движението по път ІІІ-637 от Мрамор до разклон за Лева река е ограничено за МПС над 10 т.

Обходен маршрут: Вукан - Костуринци - Стайчовци - Вълча поляна - махала Пали лула – разклон за Лева река и обратно. Срок до 30.12.2026 г.;

Път ІІІ-6372: Движението по път III-6372 Долна Мелна - граница с област Кюстендил от км 18+000 до км 24+650 е ограничено за тежкотоварни автомобили над 3,5 т поради намалена носимоспособност на мостово съоръжение при км 22+065. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по общински път Пали лула - Лева река - път ІІІ-637 Докьовци - Пенкьовци - път III-6052 Враня стена - Калотинци - път III-623 Калотинци - Раянци - Трекляно - Дълга лука. Срок до 30.12.2026 г.;

Път III-6301: Движението по път III-6301 Филиповци - Велиново - Глоговица от км 0+000 до км 4+000 е ограничено за МПС над 3,5 т, поради пропадане на пътното платно при км 1+400. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път II-63 Филиповци - Трън - Глоговица - Велиново. Срок до 30.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път ІІІ-637: Движението по път III-637 Вукан - Пенкьовци при км 5+293 се осъществява двупосочно в лява лента в посока с. Пенкьовци, във връзка с въведена ВОБД за осигуряване на безопасно преминаване през мост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Водачите на МПС да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 30.12.2026 г.;

Път III-8114: Движението по път III-8114 Кошарево - Горна Секирна от км 13+850 до км 26+300 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Скоростта е ограничена до 30 км/ч. Срок до 30.12.2026 г.;

ОПУ-Плевен:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-301: Движението по път III-301 Козар Белене – Левски от км 1+750 до км 5+753 е ограничено за МПС общо тегло над 7 т.

Обходен маршрут: път III-303 Българене - Малчика - Аспарухово - Левски. Срок: целогодишно;

Път ІІІ-304: Движението по път III-304 Изгрев - Трънчовица - Бацова махала - Новачене - Дебово от км 4+000 до км 10+650 е ограничено за транзитното движение на МПС над 15 т.

Обходен маршрут: по път ІІ-34 Плевен - Никопол. Срок: целогодишно;

Път III-305: Движението по път III-305 Ясен - Дерманци от км 0+000 до км 25+000 се ограничава за МПС над 12 т в двете посоки. Движението на МПС до 12 т е ограничено само в посока Дерманци поради превантивен ремонт.

Обходен маршрут:

- по направление Плевен – София: по път I-3 Плевен - Долни Дъбник - Телиш - Радомирци - Луковит - АМ „Хемус“,

- по направление София – Русе: движението от автомагистрала „Хемус“ по пътен възел „Дерманци“ се пропуска еднопосочно по път III-305 (I-3) - Крушовица - Садовец - граница Област Ловеч /п.в. „Дерманци“/. Срок до 01.05.2027 г.;

Път ІІІ-3004: Движението по път III-3004 Плевен - Долна Митрополия от км 0+000 до км 6+125 в района на с. Опанец е ограничено за транзитно движение на МПС над 3,5 т.

Обходен маршрут: по път І-3 Плевен – Ясен. Срок: целогодишно;

Път ІІІ-3005: Движението по път III-3005 Ясен - Търнене - Градина в района на с. Ясен от км 1+793 до км 4+223 е ограничено за движение на МПС над 3,5 т, осигурен е сигнализиран обходен маршрут. Срок: целогодишно.;

Път ІІІ-3005: Движението по път III-3005 Ясен - Търнене - Градина - Петърница - Бъркач - Беглеж в района на с. Беглеж от км 21+062 до км 27+123 е ограничено за МПС над 8 т.

Обходен маршрут: път ІІІ-3502 Брестовец - Горталово - Беглеж - Бежаново - Ъглен. Срок: целогодишно;

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения.

ОПУ-Пловдив:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-86: Движението по път с Асеновград - Нареченски бани е ограничено за МПС с височина над 4 м през тунелите.

Обходен маршрут: път III-866 Кричим - Девин. Срок: целогодишно;

Път ІІІ-607: Движението по път III-607 Калофер - Априлци от км 6+795 до км 36+000 е ограничено за всички МПС. Срок: целогодишно;

Път ІІІ-8604: Движението по път III-8604 Пловдив - Студенец - Косово в участъка от Бяла Черква до Косово от км 30+889 до км 41+499 е ограничено за всички МПС. Срок: целогодишно;

Път III-8611: Движението по път III-8611 Белица - Планинско от км 13+500 до км 18+431 е ограничено за всички МПС. Срок: целогодишно;

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения.

ОПУ-Разград:

Временно са въведени следните ограничения за движение:

Път III-2004: Движението по път III-2004 Осенец – Благово от км 0+000 до км 12+172 е ограничено за всички МПС поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: път I-2 Осенец – Разград – път III-204 Разград – Благоево. Срок до 01.07.2026 г.

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения.

ОПУ-Русе:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-202: Движението по път III-202 Русе - Щръклево - Нисово - Кацелово при км 36+945 е ограничено за МПС над 10 т поради компрометирано експлоатационно състояние на мост до с. Кацелово при км 36+945 над р. Черни Лом. Едната лента е ограничена за движение и е въведен пропускателен режим по свободната лента за движение. Въведено е ограничение на скоростта до 40 км/ч. Срок до 31.03.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-501: Движението по път III-501 Иваново - Бяла от км 22+200 до км 52+610 се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.10.2026 г.;

Път III-5402: Движението по път Ценово - Обретеник от км 0+000 до км 15+632 се осъществява в една лента с пропускателен режим поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, отводнителни съоръжения, профилиране на пътни банкети, рязане на храсти. Ограничение на скоростта е до 50 км/ч. в населено място и 60 км/ч. извън населено място. Движението се регулира от сигналисти. Срок до 27.08.2026 г.;

ОПУ-Силистра:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма въведени ограничения;

Ремонтни дейности:

Път II-71: Движението по път II-71 Силистра - Добрич в участъка от км 17+088 до км 32+680 се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти и пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

Път III-215: Движението по път III-215 Силистра до Фериботна връзка се осъществява в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

Път III-216: Движението по път III-216 Ситово - Дулово в участъка от км 0+000 до км 30+400 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

Път III-2305: Движението по път III-2305 Зебил - Вълкан от км 10+000 до км 13+800 се осъществява в повишено внимание поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 18.11.2027 г.;

ОПУ-Сливен:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-53: Движението по път II-53 Елена - Ямбол от км 78+000 до км 87+300 е ограничено за МПС над 10 т поради недостатъчен габарит на пътя. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок целогодишно;

Път III-7006: Движението по път III-7006 Градец - Медвен в района на с. Медвен от км 9+645 до км 13+042 е ограничено за МПС над 12 т поради лошо експлоатационно състояние и намалена носимоспособност на мостово съоръжение на км 10+868. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Път ІІІ-7306: Движението по път ІІІ-7306 Чубра - Пъдарево от км 19+100 до км 24+555 е ограничено за движение на МПС над 12 т поради ниска носимоспособност на настилката в участъка на област Бургас. Срок до 31.12.2026 г.;

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения

ОПУ-Смолян:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-868: Движението по път ІІІ-868 Рудозем - Смолян от км 0+000 до км 22+012 е ограничено за движение на всички МПС поради ремонтни дейности.

Обходен маршрут: Смолян - Чокманово - Смилян - Рудозем и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-868: Движението по път III-868 Рудозем - Смолян от км 0+350 до км 19+000 е ограничено за МПС с ремаркета и полуремаркета поради основен ремонт.

Обходен маршрут: Смолян - Чокманово - Смилян - Рудозем и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.

Път ІІІ-8683: Движението по път ІІІ-8683 Арда - Горна Арда, от км 27+000 до км 29+500 е ограничено за МПС с маса над 10 т поради пропадане и стеснение на една от пътните ленти. Срок до 31.03.2026 г. ;

Ремонтни дейности:

Път ІІ-86: Движението по път ІІ-86 Смолян - Средногорци от км 109+370 до км 109+570 (срутище при км 109+450 – разклон за с. Тикале), се регулира със светофарна уредба и скоростта е ограничена до 20 км/ч. Трафикът се осъществява в една пътна лента. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІ-86: Движението по път ІІ-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем, от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, се осъществява в една лента с изчакване. Движението се регулира от светофарни уредби и сигналисти. Срок до 31.05.2026 г.;

Път ІІІ-197: Движението по път ІІІ-197 Доспат - Борино - Грохотно - Девин от км 78+150 до км 78+500 в района на Тешел се извършва двупосочно в една лента поради разрушени насипи на откоса, паднали подпорни стени и изтекли насипи зад стени. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-197: Движението по път ІІІ-197 Доспат - Борино - Грохотно - Девин от км 85+900 до км 85+950 в района на Настан се извършва двупосочно в лявата лента на платното за движение поради изтекъл насип зад каменна подпорна стена и компрометирани фундаменти. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-863: Движението по път ІІІ-863 Баните - Стояново при км 38+900 се осъществява в една лента поради пропадане на водосток. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-864: Движението по път ІІІ-864 Пампорово - Стойките при км 6+200 се извършва двупосочно в една лента поради пропадане на част от пътното платно. Движение с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-866: Движението по път III-866 Смолян - Стойките от км 17+600 до км 20+100 се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км/ч. поради ремонтни дейности на пътната настилка. Участъкът се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-866: Движението по път ІІІ-866 Смолян - Девин при км 27+330 се извършва с повишено внимание поради възстановяване на компрометирана подпорна стена. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-866: Движението по път ІІІ-866 Девин - Кричим при км 50+400 се извършва с повишено внимание двупосочно в една лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-866: Движението по път III-866 Михалково - Кричим от км 79+425 до км 79+625 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности в банкета и укрепване на свлачище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-868: Движението по път ІІІ-868 Рудозем - Смолян при км 6+600 се извършва в лявата лента поради пропадане на банкета и част от дясната лента с дължина около 15 м. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-8683: Движението по път III-8683 Кошница - Могилица при км 18+000 се осъществява в една лента поради пропадане на пътното платно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движение с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 31.03.2026 г.;

ОПУ-София:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІ-82: Движението по път II-82 Костенец - Самоков от км 0+000 до км 39+176 е ограничено за товарни МПС над 10 т в двете посоки. Срок до 30.03.2026 г.;

Път III-162: Движението по път III-162 Миланово - Горна Бела речка от км 0+000 до км 11+900 е ограничено за МПС над 12 т поради намален габарит на пътното тяло и във връзка с безопасността на движението. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-164: Движението по път III-164 Своге - Бучин проход от км 0+000 до км 19+200 се ограничава за всички МПС над 12 т поради укрепване на свлачище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: през ул. „Староселска“. Срок до 30.03.2026 г.;

Път III-801: Във връзка с влошените експлоатационни характеристики на път III-801 Вакарел - Белица - Панагюрище и с цел осигуряване на безопасност на движението през есенно-зимния сезон 2025/2026 г. се ограничава движението на ППС с ремаркета и полуремаркета по път III 801 Вакарел - Белица - Панагюрище в участъка от км 0+000 до км 22+133. Срок до 30.04.2026 г.;

Път III-811: Движението по път III-811 Сливница - Гълъбовци - Гургулят - Ракита - граница ОПУ-Перник в участъка от км 8+360 до км 10+575 е ограничено за всички МПС. Пътният възел остава отворен в посока Опицвет/Богьовци и обръщане за достъп до гр. Сливница. Скоростта за движение в отворения участък е намалена до 30 км/ч. Срок до 02.03.2026 г.;

Път ІІІ-811: Движението по път III-811 Сливница - Гълъбовци в гр. Сливница от км 9+280 до км 11+215 е ограничено поради основен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: през общинската пътна мрежа на гр. Сливница. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-822: Движението по път III-822 Самоков - Ихтиман в участъка Самоков - Ново село от км 2+000 до км 12+630 е ограничено за МПС над 10 т поради ремонт на пътя.

Обходен маршрут: по АМ „Тракия“ и път II-62 Самоков - Дупница. Срок 26.06.2026 г.;

Път III-822: Движението по път III-822 Самоков - Ихтиман от км 2+000 до км 12+630 се осъществява с повишено внимание поради влошени експлоатационни характеристики на пътното платно. Срок 26.06.2026 г.;

Път III-6004: Движението по път III-6004 Горна Малина - Смолско от км 2+900 до км 14+300 се ограничава за МПС над 12 т поради извършване на превантивен ремонт.

Обходен маршрут: път I-6 София - Горна Малина и път III-105 Нови хан - път I-6. Срок до 31.07.2026 г.;

Път ІІІ-8102: Движението по път III-8102 Чибаовци - Свидня от км 10+000 до км 16+750 е ограничено поради свлачища.

Обходен маршрут: път III-8102 Чибаовци – Понор – път II-81 Понор – Бучин проход – път III-164 Бучин проход – Свидня и обратно. Срок до 30.06.2026 г.;

Път ІІІ-8103: Движението по път ІІІ-8103 Цръклевци - Раяновци от км 0+000 до км 21+280 е ограничено за товарни МПС с обща маса над 12 т поради несъвместимост на пътната настилка с тежкотоварния трафик. Срок до 30.03.2026 г.;

Път III-8112: Движението по път III-8112 в участъка Сливница - Габер от км 0+000 докм 19+620 се осъществява с повишено внимание поради влошени експлоатационни характеристики на пътното платно. Срок до 30.03.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-16: Движението по път ІІ-16 Своге - Елисейна от км 23+527 до км 24+064 се осъществява в една лента поради укрепване на скален откос. Ограничена за преминаване е лентата в посока Своге, като движението се извършва в лентата в посока Елисейна. Срок 27.08.2026 г.;

Път II-16: Движението по път ІІ-16 Своге – Елисейна от км 41+574 до км 41+900 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности, като се регулира чрез светофарна уредба и ограничаване на скоростта до 40 км/час. Срок 20.03.2026 г.;

Път III-811: Движението по път III-811 Сливница - Ракита в участъка от км 9+280 до км 26+930 се осъществява поетапно в една лента поради основен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-813: Движението по път III-813 Драгоман - Врабча от км 29+640 до км 51+000 се осъществява поетапно в една лента поради извършване на превантивен ремонт.. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 27.08.2026 г.;

Път III-822: Движението по път III-822 Самоков - Ихтиман в участъка от км 2+000 до км 12+630 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г.;

Път III-6004: Движението по път III-6004 Горна Малина - Смолско от км 0+000 до км 14+282 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.02.2027 г.

Път III-8132: Движението по път III-8132 Годеч - Бърля от км 2+750 до км 20+000 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.08.2026 г.;

ОПУ-Стара Загора:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-609: Движението по път Радунци - Кръстец от км 20+600 до км 23+500 е ограничено за МПС над 7 т поради влошено експлоатационно състояние. Срок до 30.03.2026 г.;

Път ІІІ-807: Движението по път III-807 Скобелево - Зетьово е ограничено за всички МПС поради аварирал мост над река Марица при км 7+600.

Обходни маршрути: път ІІ-66 Поповица - Плодовитово - Първомай - Скобелево. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-5005: Движението по път III-5005 връх Шипка - връх Бузлуджа от км 0+000 до км 9+600 e ограничено за МПС над 3,5 т целогодишно, поради влошено експлоатационно състояние. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-5005: Движението по път III-5005 връх Шипка - връх Бузлуджа от км 0+000 до км 9+600 e ограничено за всички МПС през зимния период. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-5031: Движението по път III-5031 Опан - Гълъбово от км 0+000 до км 18+300 е ограничено за МПС над 10 т. Срок целогодишно;

Обходни маршрут: път І-5 Стара Загора - Димитровград и път ІІІ-554 Раднево - Гълъбово.

Път III-5504: Движението по път III-5504 Мъдрец - Обручище - разклон за Гълъбово и Любеново от км 0+000 до км 14+848 е ограничено за МПС над 12 т с изключение на автобусите по редовните линии поради влошено състояние на пътен надлез при км 14+848. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път III-554 Любеново - Бели бряг - Раднево - път II-57 Раднево - Новоселец - път II-55 Новоселец - Радецки - Полски градец - Мъдрец - път III-5504 Мъдрец - Искрица - Медникарово и обратно. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-5504: Движението по път III-5504 Мъдрец - Искрица - Медникарово - Обручище от км 14+540 до км 15+020 при ж.п. надлез е ограничено за всички МПС поради влошено състояние.

Движението се осъществява по временен път в близост до ж.п. надлеза. Срок до 04.05.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-55: Движението по път II-55 Велико Търново - Гурково в участъка от км 33+420 до км 55+162 се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната от лентите за движение, поради почистване на облицовани окопи. Водачите на МПС да се движат със съобразена скорост съгласно създадената организация на движение. Трафикът е сигнализиран с временна сигнализация и пътни знаци. Срок до 20.02.2026 г.

Път II-56: Движението по път II-56 Павел баня - Турия - Пловдив от км 19+300 до км 35+800 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.08.2026 г.;

Път II-66: Движението по път II-66 Стара Загора - Подслон от км 39+000 до км 58+000 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.10.2026 г.;

Път III-5504: Движението по път III-5504 Мъдрец - Искрица - Медникарово - Обручище от км 0+000 до км 15+700 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира със светофарна уредба. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 04.05.2026 г.;

ОПУ-Търговище:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-202: Движение в една лента по път III-202 граница Русе - Горско Абланово - Опака поради срутище при водосток на км 40+885. Срок 30.05.2026 г.;

Път III-4009: Движението на МПС над 10 т по път III-4009 Лиляк - Долна Кабда в участъка от км 15+240 до км 25+000 е ограничено поради разрушаване на асфалтова настилка. Срок 30.04.2026 г;.

Път III-4082: Движението по път III-4082 Капище - Банковец от км 0+000 до км 11+300 е ограничено за МПС над 7 т поради опасност от увреждане конструкцията на водостоци;

Обходен маршрут: Дъбравица - Орач - Пчелно - Капище и обратно. Срок до 30.04.2026 г.;

Път III-5102: Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-5102 Мировец - Буховци от км 0+000 до км 4+450 поради недостатъчен габарит на пътното платно. Срок до 01.12.2026 г.;

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения.

ОПУ-Хасково:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-76: Движението по път II-76 Княжево - Тополовград от км 17+430 до км 17+520 се осъществява с повишено внимание поради влошена пътна настилка на съоръжение. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-503: Движението по път III-503 Средец - Опан - Симеоновград от км 23+000 до км 29+570 е ограничено за всички МПС поради извършване на ремонтни дейности.

Обходен маршрут за автомобили с маса до 10 т: по път III-503 Средец - Опан - път III-5031 Венец – Разделна – Гълъбово - път III-554 Пясъчево – Калугерово - Симеоновград и обратно.

Обходен маршрут за автомобили с маса над 10 т: по път I-5 Средец - Тракия - Бял извор - Радиево - пътно кръстовище с път III-663 - път III-663 Брод - Златополе - Райново - Симеоновград и обратно. Срок до 30.06.2026 г.;

Път III-5009: Движението по път III-5009 Козлец - Бели пласт - Кърджали от км 0+000 до км 26+080 на територията на област Хасково и област Кърджали е въведена забрана за движение на моторни превозни средства предназначени за превоз на товари с технически допустима маса над 12 т. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-5509: Движението по път III-5509 Свиленград - Маточина в участъка от с. Райкова могила до с. Сладун от км 11+477 до км 28+075 е ограничено за всички МПС поради извършване на ремонтни дейности. Поради липса на друг достъп се пропускат живеещите в селата Щит, Пашово и Михалич. За всички останали е въведен обходен маршрут както следва:

Обходен маршрут: по път III-5509 Свиленград - Райкова могила - път HKV 1144 с. Мустрак - път III-5507 с. Студена - път HKV 1145 с. Сладун - път III-5509 с. Маточина и обратно. Срок до 30.06.2026 г.;

Път III-5509: Движението по път III-5509 Свиленград - Маточина в участъка от с. Сладун до с. Маточина от км 28+075 до км 36+600 е ограничено за всички МПС поради извършване на ремонтни дейности. Поради липса на друг достъп се пропускат живеещите в селата Варник и Маточина. Срок до 30.06.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-597: Движението по път III-597 Ивайловград – Любимец от км 0+000 до км 57+975 се осъществява двупосочно в една лента на определени места поради изграждане на кабелна линия. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.

Път III-806: Движението по път III-806 Хасково - Минерални бани от км 8+350 до км 21+000 се осъществява поетапно в една пътна лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта е ограничена до 50 км/ч. Срок до 30.06.2026 г.

ОПУ-Шумен:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-731: Движението по път III-731 Радко Димитриево - Друмево e ограничено за товарни автомобили над 10 т поради свлачищни процеси.

Обходен маршрут: Шумен - Овчарово - Друмево. Срок до 02.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път ІІІ-207: Движението по път ІІІ-207 Калоян - Векилски - Кочмар от км 29+000 до км 35+900 се осъществява двупосочно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти и с пътни знаци. Срок до 24.06.2026 г.;

Път ІІІ-7003: Движението по път ІІІ-7003 Пристое - Каолиново - Шумен от км 0+000 до км 33+855 се осъществява поетапно двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтова настилка. Трафикът се регулира с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

Път ІІІ-7304: Движението по път ІІІ-7304 Риш – Върбица от км 0+000 до км 28+630 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

ОПУ-Ямбол:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-53: Движението по път II-53 в гр. Ямбол от км 145+315 до км 146+070 е ограничено поради ремонт на ж.п. надлез над линия „София-Бургас“.

Обходен маршрут: кръстовище на път II-53 с път III-5303 - Обходен път Север на гр. Ямбол - ул. „Ямболен“ - кръгово кръстовище с бул. „Димитър Благоев“. Срок до 27.03.2026 г.;

Път III-7008: Движението по път III-7008 в участъка Голям манастир - Малък манастир от км 17+059 до км 18+123 се осъществява в една лента поради пропаднала настилка и пропаднал насип. Движението се регулира чрез пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-536: Движението по път III-536 в участъка Ямбол - Роза от км 0+000 до км 3+000 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.04.2027 г.

Път III-536: Движението по път III-536 Ямбол - Ботево в участъка от км 6+790 до км 16+812 се осъществява на места двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от пътни знаци и светофарна уредба. Срок до 25.04.2027 г.;

Път III-5304: Движението по път III-5304 Ямбол - Окоп от км 0+000 до км 6+187 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и светофарна уредба. Срок до 25.04.2027 г.

Ситуационен център на Агенция „Пътна инфраструктура“

