Акула нападна жена на метри от брега в Сидни

Жена беше тежко ранена при нападение от акула край плаж в Сидни, съобщи Ройтерс.

Спасителни и медицински екипи са били изпратени на плажа Куджи в източната част на австралийския мегаполис, след сигнал, че жена е нападната от голяма акула на около 30 метра от брега.

От полицията съобщиха, че пострадалата е била извадена от водата от хора, намиращи се наблизо, които незабавно са ѝ оказали първа помощ до пристигането на спасителните екипи, пише novini.bg.

Човек загина след ухапване от акула край бреговете на Западна Австралия

Жената е получила тежки наранявания по ръцете и краката и предстои да претърпи множество операции.

Властите затвориха плажовете в община Рандуик за срок от 24 часа като предпазна мярка.

Инцидентът е пореден в серията нападения от акули в Австралия през последните седмици. Само преди седем дни мъж загина след нападение по време на риболов край бреговете на Западна Австралия. През миналия месец 39-годишен рибар също изгуби живота си след атака на акула в района на Големия бариерен риф в щата Куинсланд. Десет дни по-рано 38-годишен мъж беше смъртоносно нападнат край остров близо до Пърт.

През януари достъпът до десетки плажове по източното крайбрежие на Австралия, включително в Сидни, беше временно ограничен след четири нападения от акули в рамките на два дни.

Според експерти проливните дъждове тогава са довели до замътване на водата, което привлича акулите и едновременно с това намалява видимостта както за морските хищници, така и за хората.

По данни на Австралийския институт по здравеопазване и благосъстояние повечето нападения от акули в страната се случват по източното и югоизточното крайбрежие, където средно се регистрират около 20 подобни инцидента годишно.

Редактор "Екип на Петел",

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