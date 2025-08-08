реклама

Ал. Джартов: Екстремен риск от пожари в следващите 7 дни. Бъдете внимателни!

08.08.2025 / 08:42

Кадър БНТ

В Пирин няма опасност огънят да се разрасне. Това съобщи пред БНР директорът на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов.

Той обясни, че от вчера там има възможност да се подава вода наземно чрез изградена линия.

Екипите на пожарната, изпратени в Сакар, също полагат усилия да не се допусне разширяване на пожара, посочи той в предаването "Преди всички".

"Към настоящия момент няма опасност за населени места. Но пожарът засегна изключително голяма територия и продължават дежурствата и обходите". 

Всички фронтове на огнената стихия са овладени, поясни комисар Джартов.

Пожарът на Шуменското плато беше локализиран, но когато е в горска територия, тогава  не може да кажем веднага, че е ликвидиран, каза той.

"Продължават да тлеят дънери, пънове и паднали дървета. Дежурството ще продължи и в днешния ден".

3500 са пожарите у нас през юли - с 20% повече от миналата година. А синоптиците прогнозират доста дълъг сух период с високи температури.

"Изключително тревожна е ситуацията. Прогнозите за следващите седем дни са за екстремен риск в нашия регион. Трябва да бъдем изключително предпазливи с всички дейности, които осъществяваме не само в домовете си, но и сред природата, да не използваме открит огън", призова гл. комисар Джартов.

 

Коментари
0
0
kris (преди 41 минути)
Рейтинг: 491032 | Одобрение: 89542
Нормалните хора го знаят, но дори да го кажеш няколко пъти на идиотите, пак няма да помогне.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

