Ал. Томов: Целта е създаване на голям ляво-центристки сегмент в бъдещото НС

Лидерът на "Българска социалдемокрация-Евролевица" Александър Томов, част от коалицията "БСП-Обединена Левица", вижда бъдещият политически проект на президента Румен Радев като национален центристки, с който обединеното "ляво" трябва да си партнира в бъдещия парламент:

"В предстоящите избори Радев ще формира свой блок, който по всичко изглежда ще бъде центристки, широкопрофилен, широконационален. Левият сегмент в следващия парламент остава незащитен. Точно тук искаме ние – разширяващата се Евролевица, плюс БСП, плюс другите коалиционни партньори, да направим ляво-центристки блок, който в утрешния парламент, ще направи следизборна проправителствена или друга коалиция с Радев. Това не изключва, разбира се, да има партньорство с други партии в следващия парламент".

Достатъчно голямо мнозинство около президента Радев и обединената българска левица в бъдещото Народно събрание е стратегическата цел, определена от Националния съвет на "Българска социалдемокрация-Евролевица", проведен днес, предаде БНР.

В следващите дни, платформата ще бъде предложена за разглеждане на БСП и коалиционните партньори, каза Александър Томов.

